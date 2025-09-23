Toute l’actu en direct 24h/24
Violences, privations de nourriture... : un homme arrêté après avoir séquestré quatre personnes dans son sous-sol pendant 10 ans

Les enquêteurs accusent également l’homme d’avoir détourné près de 12 000 dollars en 2025. [© @BRRRCO / X ]
Par CNEWS
Publié le

Un homme de 35 ans a été arrêté en Caroline du Nord après avoir séquestré quatre adultes dans son sous-sol pendant près de dix ans. L’affaire a éclaté après la découverte d’une victime décédée.

Un fait divers glaçant en Caroline du Nord. Un homme de 35 ans a été arrêté après la découverte de quatre adultes retenus captifs dans son sous-sol, parfois depuis près de dix ans. Donnie Ray Birchfield Jr. est poursuivi pour plus d’une douzaine de chefs d’accusation, dont exploitation d’adultes vulnérables, séquestration, violences domestiques et fraude financière. 

Selon des documents judiciaires, il séquestrait ses victimes, les privait de nourritures, de soins et de moyens de communication. 

Trois personnes toujours vivantes 

L'affaire a éclaté lorsque la police a découvert la semaine dernière une femme décédée présentant des signes de malnutrition et de violences. Trois autres personnes ont ensuite été retrouvées vivantes mais retenues contre leur gré dans le sous-sol. 

Sur les quatre victimes, deux entretenaient une relation avec Birchfield, l’une depuis 2015, l’autre depuis septembre 2024. Les deux autres, la personne décédée et son mari, ont été décrites comme des adultes vulnérables, dans l'incapacité de prendre soin d'eux-même. Le suspect aurait refusé de les soigner. 

 

Selon les détails publiés par les médias américains, Donnie Ray Birchfield Jr. n'autorisait ses victimes à quitter le sous-sol que sous conditions et contrôlait les horaires de repas et d'utilisation des toilettes. 

Outre les violences, l'homme est également accusé d’avoir détourné près de 12.000 dollars en 2025, en utilisant les cartes bancaires de ses victimes pour effectuer des achats et rembourser ses dettes. 

«C’est un individu malade. Il est vraiment malade d’avoir fait une chose pareille», a réagi un voisin auprès du média WSOC.

ViolenceEtats-UnisTueur

