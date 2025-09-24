Argentine : Javier Milei fragilisé par la chute du peso ?

Depuis vendredi, l’Argentine de Javier Milei traverse une zone de turbulences financières après des attaques répétées contre sa monnaie, le peso.

En 2023, élu président de l’Argentine, Javier Milei, économiste ultralibéral, a entraîné le pays dans une thérapie de choc destinée à juguler l’inflation chronique dont souffrait le pays.

Deux ans après son élection, l’inflation passait de 200 % à 33,6 %. Cette réussite ne s’est pas faite sans contrepartie. La stabilisation, réalisée au prix d'une austérité budgétaire drastique et de réduction des dépenses publiques, a entraîné une contraction de l’économie (-1,8 % en 2024) dont l'Argentine peine à s'extirper, et un fort coût social. La sanction politique de ces mesures est arrivée le 7 septembre avec le revers du parti du président lors d'un scrutin régional dans la province de Buenos Aires, perçu comme un test en vue des législatives de mi-mandat, le 26 octobre.

Ce revers a eu pour conséquence de faire rentrer le pays dans une zone de turbulences financières. Les marchés financiers fébriles ont déprécié le peso de plus de 12 % depuis début septembre. Fragilisé par cette situation, le président argentin a réagi lors d’un discours à la Bourse du commerce dans le nord du pays : «Il y a une panique politique qui s'empare du marché et génère une énorme désorganisation en termes de risque pays», a-t-il dit. Face à cette situation délicate, la Banque centrale a dû intervenir cette semaine pour la première fois depuis cinq mois et la levée partielle du contrôle des changes en avril, pour défendre le peso.

Un soutien américain

Allié de longue date du président argentin, Donald Trump s’est engagé mardi à aider le pays d’Amérique latine. «Nous allons les aider, mais je ne pense pas qu'ils aient besoin d'un plan de sauvetage. Il fait un travail fantastique», a dit le président américain en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Dans la foulée de cette déclaration, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'est dit prêt à «faire ce qui est nécessaire» pour soutenir l'économie de l'Argentine.

Selon Scott Bessent les options de soutien américain à l'Argentine «peuvent inclure, sans s'y limiter, des lignes d'échange, des achats directs de devises et des acquisitions de dette gouvernementale libellée en dollars américains». Les promesses d’aide américaines ont permis de rassurer les marchés et entraîné une reprise du peso mardi, la monnaie argentine clôturant de nouveau en hausse face au billet vert, à 1.385 pesos pour un dollar au taux officiel, contre 1.430 lundi soir, et 1.515 vendredi dernier.

Face à cette situation économique compliquée, Javier Milei a adopté tout récemment un ton plus modéré qu'à l'accoutumée, et promis pour son budget 2026 des gestes (des hausses supérieures à l'inflation) sur les retraites, l'éducation et la santé.