Colombie : les 23 personnes piégées sous terre après l'effondrement d'une mine d'or ont été secourues

Coincés dans une mine d’or effondrée de Colombie, une vingtaine de mineurs ont finalement pu être extraits vivants ce mercredi. Les accidents miniers sont fréquents dans le pays sud-américain.

La fin de longues heures d'angoisse. Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs collègues et de leurs proches.

Des images diffusées par l'Agence nationale des mines montrent les mineurs couverts de boue émerger d'un tunnel, soutenus par des secouristes et buvant de l'eau, sous des applaudissements nourris, à la mine de La Reliquia située à environ quatre heures de Medellin (nord-ouest), deuxième ville de Colombie.

Atención: la ANM da a conocer las primeras imágenes del rescate de los 23 mineros de la mina La Reliquia en Segovia, evacuados con vida tras permanecer atrapados bajo tierra.



Les mineurs, piégés sous terre depuis lundi soir, à 80 mètres de profondeur, recevaient de la nourriture et de l'eau par des tuyaux et avaient pu communiquer avec leurs familles et les secouristes par téléphone. Sept d'entre eux avaient pu sortir dès mercredi matin, selon l'Agence des mines. Le site est exploité par une entreprise locale pour le compte de la société canadienne Aris Mining Corporation.

des accidents surtout lors d'extraits illégaux

En Colombie, les accidents miniers sont fréquents et souvent mortels, en particulier dans les mines de charbon et les exploitations illégales. Ils sont toutefois moins fréquents dans les concessions minières exploitées par des multinationales.

Il y a deux mois, 18 mineurs étaient restés bloqués 24 heures dans les environs de la même ville.

Dimanche en revanche, sept mineurs ont été retrouvés morts, ensevelis dans un puits illégal d'or dans une région du sud-ouest de la Colombie où les guérilleros, en plus du trafic de cocaïne, extraient illégalement le précieux métal pour se financer.