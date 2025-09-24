Donald Trump : comment l'arrêt d'un escalier mécanique a déclenché la colère du président américain à l'ONU

À son arrivée au siège des Nations unies à New York, Donald Trump s'est retrouvé bloqué sur un escalator à l'arrêt. Mardi, la porte-parole de la Maison Blanche a appelé à «renvoyer immédiatement» toute personne qui aurait provoqué l'arrêt intempestif de l'appareil mécanique.

La Maison Blanche crie au sabotage, les Nations unies répliquent. Mardi, avant de prononcer son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump est monté derrière son épouse Melania Trump sur un escalier mécanique, qui s'est presque aussitôt arrêté. Le président américain et la Première dame ont gardé l'équilibre en se tenant à la rampe, et ont ensuite gravi les marches. Ce qui ne semblait être qu'un incident technique a hérissé la Maison Blanche.

«Si quelqu'un à l'ONU a délibérément arrêté l'escalier mécanique quand le président et la Première dame l'ont emprunté, il faut les renvoyer immédiatement et déclencher une enquête», a réclamé Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, sur X.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately.



The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

Mais de son côté, le porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, a affirmé que «le mécanisme de sécurité a été actionné par inadvertance par quelqu'un qui était devant le président», indiquant que l'engin avait ensuite été remis en service.

Watters: it does appear to be sabotage with the escalator and the teleprompter..



Leavitt: It appears that way to me… if we find these were UN staffers who were purposely trying to literally trip up the president and the first lady, there better be accountability for those… pic.twitter.com/bAClOElkQf — Acyn (@Acyn) September 24, 2025

Il a précisé plus tard dans un communiqué que cette personne était un vidéaste de la Maison Blanche. Précédant le couple Trump, il était monté à reculons sur l'escalier et aurait probablement déclenché une sécurité bloquant l'engin.

Colère de Donald Trump

Cet incident mécanique a fortement déplu à Donald Trump, très sensible à tout accroc pendant ses apparitions publiques. «Les deux choses que j'ai eues des Nations unies, c'est un escalier mécanique défaillant et un téléprompteur défaillant», a-t-il ironisé pendant son discours, faisant référence à un autre incident technique survenu au début de son intervention.

«Nous n'avons aucun commentaire puisque le téléprompteur pour le président américain est géré par la Maison Blanche», a déclaré à ce sujet le porte-parole du chef de l'ONU.

Donald Trump s'est ensuite plaint de ces défaillances dans un message sur son réseau Truth Social.

Sous son message sur X, Karoline Leavitt a introduit un extrait d'un article du journal britannique The Times, selon lequel des employés des Nations unies auraient évoqué en plaisantant la possibilité de bloquer les escaliers mécaniques et les ascenseurs lors de la venue du président américain.

«Quand vous rassemblez tout cela, ça ne ressemble pas à une coïncidence», a-t-elle déclaré plus tard sur Fox News. «Nous nous penchons sur le dossier, et on ira jusqu'au bout. Et si nous trouvons que ces employés de l'ONU étaient volontairement en train d'essayer de retenir le président des États-Unis et la Première dame, il y a intérêt à ce qu'ils aient à rendre des comptes».

Donald Trump a aussi déploré mardi de ne pas avoir remporté avec son entreprise immobilière un appel d'offres dans les années 2000 pour une rénovation du bâtiment des Nations unies, alors qu'il proposait «des sols en marbre».

«J'ai dit, "vous allez voir les dépassements de coûts", et j'avais raison», a lancé l'ancien entrepreneur new-yorkais à la tribune de l'ONU. «Franchement, en regardant ce bâtiment, en étant bloqué dans l'escalier mécanique... Ils n'ont toujours pas terminé le chantier», a-t-il ajouté.