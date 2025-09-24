Etats-Unis : deux détenus tués après des tirs dans un centre du bureau de l’immigration

Un homme a ouvert le feu ce mardi à Dallas, au Texas, visant un centre de rétention de l’immigration (ICE). L’attaque a fait deux morts et un blessé. Le tireur a été retrouvé mort sur place, selon la police locale.

Une attaque ciblée ? Deux détenus ont été tués et une autre personne a été blessée après qu'un tireur a ouvert le feu à Dallas, a annoncé la police de cette ville du Texas. Le gouvernement américain a précisé que l'attaque visait un centre de rétention de la police fédérale de l'immigration (ICE).

BREAKING: Major police presence on I-35E at Empire Central in Dallas. The southbound frontage road is closed. @CBSNewsTexaspic.twitter.com/F893PbSiqt — Lauren Crawford (@laurenacrawford) September 24, 2025

«Selon les premiers éléments de l’enquête, un suspect a ouvert le feu sur un bâtiment public depuis un autre bâtiment. Le suspect est mort», a écrit la police de Dallas sur le même réseau social. Les trois personnes touchées sont des détenus, selon plusieurs médias, dont Fox News qui précise, citant des sources policières, qu’aucun agent de la police de l’immigration n’a été blessé. «Si nous ne connaissons pas le mobile, nous savons que nos membres des forces de l’ordre au sein d’ICE font face à une violence sans précédent. Cela doit prendre fin», a déclaré sur X la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem.

There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities.



The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound.



While we don’t know motive yet, we know that our ICE… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

Un tireur isolé

L’auteur pourrait être un tireur isolé, a assuré peu après l’incident le directeur intérimaire de la police de l’immigration, Todd Lyons. «Des informations préliminaires indiquent qu’il s’agit d’un sniper», a-t-il déclaré sur CNN.

Il était installé sur un toit avec un fusil, ont indiqué des sources policières à la chaîne locale Fox4, précisant qu’il s’est donné la mort à l’arrivée des agents de police.