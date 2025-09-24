Etats-Unis : Donald Trump critique le retour de Jimmy Kimmel à la télévision et menace ABC de poursuites

Temporairement évincé de l’antenne pour ses critiques envers les Trumpistes à la suite de l’assassinat de l’influenceur Charlie Kirk, l’humoriste Jimmy Kimmel va faire son retour sur ABC ce mardi. Le président américain Donald Trump a vivement critiqué cette décision, qualifiant l’artiste de «bras droit» des Démocrates.

Un nouveau rebondissement dans une affaire médiatique qui divise les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a critiqué mardi soir le retour à la télévision de l'humoriste Jimmy Kimmel, suspendu temporairement par Disney la semaine dernière pour ses propos critiques envers les Trumpistes.

«Je n'arrive pas à croire qu'ABC Fake News ait rendu son poste à Jimmy Kimmel. ABC a annoncé à la Maison Blanche que son émission était annulée ! Il s'est passé quelque chose entre-temps, car son public a disparu et son "talent" n'a jamais existé. Pourquoi voudraient-ils le retour de quelqu'un qui fait si mal, qui n'est pas drôle et qui met la chaîne en danger en jouant les démocrates à 99 %. C'est un autre bras du DNC (Comité national démocrate) et, à ma connaissance, ce serait une contribution électorale illégale majeure», a assuré le président sur son média Truth Social.

Le chef d’État a non seulement critiqué la décision prise par ABC mais il a également menacé la chaîne de poursuites.

«Je pense qu'on va mettre ABC à l'épreuve. On verra bien. La dernière fois que je les ai poursuivis, ils m'ont filé 16 millions de dollars. Celle-ci semble encore plus lucrative. Une vraie bande de ratés ! Laissons Jimmy Kimmel pourrir dans ses mauvaises audiences», a conclu Donald Trump sur son média.

Jimmy Kimmel accuse les Trumpistes de récupération politique

L'humoriste avait indigné le camp trumpiste en accusant la droite américaine d'exploiter politiquement le meurtre de l'influenceur Charlie Kirk, assassiné par un jeune homme de 22 ans qui avait des opinions de gauche, selon ses parents républicains.

Les partisans de Donald Trump «s'efforcent désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme tout sauf un des leurs» et «font tout leur possible pour en tirer un avantage politique», avait affirmé Jimmy Kimmel dans son émission du 15 septembre.

Disney a justifié la suspension temporaire décidée mercredi dernier par le souhait «d'éviter d'exacerber une situation tendue à un moment émotionnel pour notre pays».

Les commentaires de Jimmy Kimmel étaient «malvenus» et «indélicats», a jugé lundi le géant du divertissement en annonçant le retour de l'émission sur sa chaîne ABC, après «des conversations réfléchies avec Jimmy».

L'émission de Jimmy Kimmel, mélangeant information et divertissement, ne sera toutefois pas accessible à tous les foyers américains car plusieurs dizaines de chaînes locales continuent à boycotter l'animateur. La séquence d'ouverture, dans laquelle l’humoriste doit aborder sa suspension, sera scrutée de près.

Un retrait d’antenne qui embrase la scène politique

Le patron du gendarme américain de l'audiovisuel (FCC), Brendan Carr, s'était saisi de la polémique, en sous-entendant qu'il pourrait retirer leur licence aux chaînes qui diffusaient l'émission.

Nexstar et Sinclair, deux groupes possédant des dizaines de chaînes locales piochant dans les programmes d'ABC, avaient annoncé dans la foulée qu'ils ne retransmettraient plus «Jimmy Kimmel Live!». Face à cette crise, Disney avait suspendu l'émission pour tout le pays.

Malgré le retour à l'antenne de l'humoriste, les deux groupes protestataires ont pour l'instant décidé de maintenir leur boycott. La semaine dernière, Sinclair avait notamment réclamé que Jimmy Kimmel fasse des excuses publiques.

Le retrait d'antenne imposé à Jimmy Kimmel a provoqué un tollé auprès de certains Américains : la gauche y a vu un prétexte pour se débarrasser d'un des visages les plus célèbres du petit écran, poil à gratter notoire de Donald Trump.

Le président américain avait immédiatement salué «une grande nouvelle pour l'Amérique» et appelé à priver d'antenne d'autres figures du secteur. Il avait également suggéré de retirer la licence des chaînes d'information qui le critiquent.

Quelques heures avant son émission mardi, l’humoriste a publié sur Instagram une photo de lui avec le producteur Norman Lear, mort en 2023 et connu pour sa défense de la liberté d'expression, avec en légende : «ce gars me manque aujourd'hui».