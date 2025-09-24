Toute l’actu en direct 24h/24
Etats-Unis : trois blessés après des tirs dans un centre du bureau de l’immigration

Les tirs ont causé un mort et deux blessés. [REUTERS / Texas Department Of Transportation]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme a ouvert le feu ce mardi à Dallas, au Texas, visant un centre de rétention de l’immigration (ICE). L’attaque a fait un mort et deux blessés. Le tireur a été retrouvé mort sur place, selon la police locale.

Une attaque ciblée ? Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées après qu'un tireur a ouvert le feu à Dallas, a annoncé la police de cette ville du Texas. Le gouvernement américain a précisé que l'attaque visait un centre de rétention de la police fédérale de l'immigration (ICE).

«Selon les premiers éléments de l'enquête, un suspect a ouvert le feu sur un bâtiment public depuis un autre bâtiment. 

Deux personnes blessées par balle ont été transportées à l'hôpital. Une victime est morte sur place. Le suspect est mort», a écrit la police de Dallas sur X. 

Etats-UnisDallastirs

