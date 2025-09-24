Guerre au Proche-Orient : ce que l'on sait de l'attaque d'un drone sur la station balnéaire israélienne d'Eilat

La cité balnéaire d'Eilat, au sud d'Israël, a été frappée ce mercredi en fin d'après-midi par une attaque de drone tiré depuis le Yémen, a annoncé Tsahal. Au moins 22 personnes ont été blessées.

Plusieurs personnes ont été touchées par cette attaque. La ville d'Eilat, commune située au bord de la mer Rouge, dans le sud d'Israël a été touchée ce mercredi par une attaque de drone en provenance du Yémen, a indiqué l'armée israélienne.

Au total, 22 personnes ont été blessées par «des éclats», dont deux grièvement, a indiqué la police, ainsi qu'un responsable du Magen David Adom, la Croix rouge israélienne, dépêchée sur place pour prodiguer les premiers soins.

«Le drone est tombé dans le centre de la ville d'Eilat», a expliqué cette source dans un communiqué ajoutant que plusieurs «dégâts matériels» étaient recensés.

Éclats d'obus dans la poitrine

Les deux individus les plus durement touchés sont un homme de 60 ans, avec des blessures aux éclats d'obus aux membres, et autre âgé de 26 ans, qui présente des blessures par éclats d'obus à la poitrine.

Autrement, un individu de 30 ans a reçu plusieurs éclats dans le dos, précise le MDA, précisant que sa vie n'était pas en danger.

Un peu plus tôt dans la journée, l'armée israélienne avait indiqué que les sirènes d'alerte avaient retenti à Eilat, après la détection d'un aéronef en approche en provenance du Yémen.