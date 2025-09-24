Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Guerre au Proche-Orient : ce que l'on sait de l'attaque d'un drone sur la station balnéaire israélienne d'Eilat

L'Étoile rouge israélienne est intervenue pour aider les blessés. [©MDA Emergency Service/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le

La cité balnéaire d'Eilat, au sud d'Israël, a été frappée ce mercredi en fin d'après-midi par une attaque de drone tiré depuis le Yémen, a annoncé Tsahal. Au moins 22 personnes ont été blessées. 

Plusieurs personnes ont été touchées par cette attaque. La ville d'Eilat, commune située au bord de la mer Rouge, dans le sud d'Israël a été touchée ce mercredi par une attaque de drone en provenance du Yémen, a indiqué l'armée israélienne. 

Au total, 22 personnes ont été blessées par «des éclats», dont deux grièvement, a indiqué la police, ainsi qu'un responsable du Magen David Adom, la Croix rouge israélienne, dépêchée sur place pour prodiguer les premiers soins. 

«Le drone est tombé dans le centre de la ville d'Eilat», a expliqué cette source dans un communiqué ajoutant que plusieurs «dégâts matériels» étaient recensés. 

Éclats d'obus dans la poitrine

Les deux individus les plus durement touchés sont un homme de 60 ans, avec des blessures aux éclats d'obus aux membres, et autre âgé de 26 ans, qui présente des blessures par éclats d'obus à la poitrine.

Autrement, un individu de 30 ans a reçu plusieurs éclats dans le dos, précise le MDA, précisant que sa vie n'était pas en danger.

Sur le même sujet Reconnaissance de l'État de Palestine : «Il y a une perte de confiance, cela va rendre les choses beaucoup plus difficiles» entre Paris et Israël, regrette l'ambassadeur de l'Etat hébreu en France Lire

Un peu plus tôt dans la journée, l'armée israélienne avait indiqué que les sirènes d'alerte avaient retenti à Eilat, après la détection d'un aéronef en approche en provenance du Yémen.

IsraëlguerreDrone

À suivre aussi

Reconnaissance d'un État de Palestine : «L'initiative d'Emmanuel Macron n'aura strictement aucun effet sur le terrain», analyse Georges Bensoussan
«Comment des militants LGBT arrivent à marcher main dans la main avec des islamistes ? Grâce à une haine commune autour du juif», décrypte Nora Bussigny
L'édito de Pascal Praud : «Emmanuel Macron, comme toujours, fait fi des avis, des institutions et de l'opinion»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités