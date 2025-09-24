Pays-Bas : le conseil municipal d’Amsterdam déclare le Maccabi Tel Aviv «indésirable»

Ce mardi, le conseil municipal d'Amsterdam (Pays-Bas) a décidé, à une large majorité, que le club de football israélien du Maccabi Tel-Aviv et ses supporters ne seraient désormais plus autorisés à se rendre dans la ville. Cette décision intervient alors que des fans israéliens avaient été attaqués dans la capitale néerlandaise.

Une décision radicale qui risque d'être largement commentée. Ce mardi, le conseil municipal d'Amsterdam a approuvé une mesure déclarant que l'équipe de football israélienne«Maccabi Tel-Aviv» n'était plus la bienvenue dans la ville, près d'un an après les violents incidents qui ont éclaté à l'issue du match de l'équipe contre l'Ajax d'Amsterdam.

Le conseil a voté en faveur d'une proposition du leader du parti «Denk», Sheher Khan, qui vise les clubs sportifs opérant dans «des colonies illégales ou en territoire occupé», mais aussi les équipes où «aucune mesure n'est prise contre les expressions extrémistes et racistes des supporters ultras».

Bien que le club ne joue ni ne s'entraîne dans des colonies illégales, selon Sheher Khan, ses supporters sont connus pour être extrémistes. «Les ultras soutiennent le génocide. C'est une raison suffisante», a-t-il déclaré, selon I24News.

Une lettre envoyée aux organismes sportifS

Durant le conseil municipal, seuls quatre partis ont voté contre : le VVD (Parti populaire pour la liberté et la démocratie), JA21 (Juste réponse 2021), FVD (Forum pour la démocratie) et CDA (Christian Democratic Appeal).

Par ailleurs, une lettre sera envoyée cette semaine, en provenance du conseil municipal, et adressée aux organismes sportifs du KNVB (Fédération royale néerlandaise de football) et du NOC*NSF (Comité olympique néerlandais), contenant la demande d'interdire à ce type de clubs de participer aux événements sportifs aux Pays-Bas.

La décision visant le club israélien fait suite aux débats sur les incidents violents survenus en novembre dernier, lorsque des fans israéliens ont été attaqués dans la capitale néerlandaise.

En effet, certains politiciens locaux considèrent que les supporters du Maccabi Tel-Aviv en sont responsables, plusieurs d'entre eux s'étant comportés de manière inappropriée, d'après un rapport du Telegraph. Suite à ces incidents, plusieurs partis politiques avaient suggéré qu'il n'aurait pas fallu permettre au club israélien de venir à Amsterdam.