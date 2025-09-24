«Plan Trump» : l'émissaire américain Steve Witkoff s'attend à «une percée» au Proche-Orient dans les prochains jours

Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump sur les affaires internationales, a déclaré ce mercredi qu'il prévoyait «une percée» sur la question de Gaza dans les prochains jours.

Une déclaration qui suit les multiples reconnaissances de l'Etat palestinien par plusieurs pays. L'émissaire spécial de Donald Trump sur les affaires internationales, Steve Witkoff, a indiqué ce mercredi qu'il prévoyait «une percée» sur la question de Gaza dans les prochains jours.

Il a également ajouté que le 47e président des Etats-Unis avait présenté un plan visant à apporter une paix dans la région, à l'occasion d'une réunion avec un groupe de pays arabes et musulmans, organisée mardi à New York.

«Nous avons présenté le plan Trump»

«Nous sommes pleins d'espoir, et je dirais même confiants, que dans les jours à venir nous serons en mesure d'annoncer une sorte de percée», a précisé l'émissaire Steve Witkoff, qui s'exprimait mercredi à l'occasion d'une autre rencontre publique.

«Nous avons présenté ce que nous appelons le plan Trump en vingt-et-un points pour la paix au Moyen-Orient et à Gaza», a-t-il encore expliqué. «Je pense qu'il répond aux préoccupations israéliennes ainsi qu'à celles de tous les voisins de la région», a ajouté le responsable politique.

Cette déclaration intervient deux jours après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France et d'autres pays tels que l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni, lors de l'Assemblée des Nations unies.