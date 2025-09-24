Toute l’actu en direct 24h/24
«Plan Trump» : l'émissaire américain Steve Witkoff s'attend à «une percée» au Proche-Orient dans les prochains jours

L'émissaire spécial de Donald Trump s'est exprimé ce mercredi [REUTERS/Al Drago]
Par CNEWS
Publié le

Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump sur les affaires internationales, a déclaré ce mercredi qu'il prévoyait «une percée» sur la question de Gaza dans les prochains jours. 

Il a également ajouté que le 47e président des Etats-Unis avait présenté un plan visant à apporter une paix dans la région, à l'occasion d'une réunion avec un groupe de pays arabes et musulmans, organisée mardi à New York. 

Il a également ajouté que le 47e président des Etats-Unis avait présenté un plan visant à apporter une paix dans la région, à l'occasion d'une réunion avec un groupe de pays arabes et musulmans, organisée mardi à New York. 

«Nous avons présenté le plan Trump»

«Nous sommes pleins d'espoir, et je dirais même confiants, que dans les jours à venir nous serons en mesure d'annoncer une sorte de percée», a précisé l'émissaire Steve Witkoff, qui s'exprimait mercredi à l'occasion d'une autre rencontre publique.

«Nous avons présenté ce que nous appelons le plan Trump en vingt-et-un points pour la paix au Moyen-Orient et à Gaza», a-t-il encore expliqué. «Je pense qu'il répond aux préoccupations israéliennes ainsi qu'à celles de tous les voisins de la région», a ajouté le responsable politique. 

Cette déclaration intervient deux jours après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France et d'autres pays tels que l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni, lors de l'Assemblée des Nations unies. 

Proche-OrientDonald Trumpinternationnal

