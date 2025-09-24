Un scientifique chilien reconnu coupable du viol d'une chercheuse française en Antarctique

Ce mardi, un scientifique chilien a été reconnu coupable du viol d'une chercheuse française lors d'une expédition en Antarctique en 2019. Sa peine sera prononcée le 3 octobre.

Une décision prononcée un an après le dépôt de plainte. Ce mardi, le parquet de la région de Magallanes, à l'extrême sud du Chili, a annoncé avoir déclaré coupable, un scientifique chilien du viol d'une chercheuse française lors d'une expédition en Antarctique en 2019.

La sentence sera prononcée le 3 octobre. La loi chilienne punit le viol de peines allant de trois à quinze ans de prison.

Le scientifique a profité des «conditions extrêmes et inhospitalières du lieu»

Dans le détail des faits, la victime a été agressée «alors qu'elle se reposait dans une tente avec» le scientifique chilien, a indiqué le procureur régional Cristian Crisosto dans une vidéo envoyée à la presse, consultée par l'AFP.

Tous deux menaient un projet doctoral sur la péninsule Byers, située sur le continent blanc.

Selon le parquet de Magallanes, le scientifique a profité des «conditions extrêmes et inhospitalières du lieu» pour agresser sexuellement la scientifique française.