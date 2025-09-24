Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Un scientifique chilien reconnu coupable du viol d'une chercheuse française en Antarctique

Selon le parquet de Magallanes, le scientifique a profité des «conditions extrêmes et inhospitalières du lieu» pour agresser sexuellement la scientifique française. [STEPHANE DE SAKUTIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi, un scientifique chilien a été reconnu coupable du viol d'une chercheuse française lors d'une expédition en Antarctique en 2019. Sa peine sera prononcée le 3 octobre. 

Une décision prononcée un an après le dépôt de plainte. Ce mardi, le parquet de la région de Magallanes, à l'extrême sud du Chili, a annoncé avoir déclaré coupable, un scientifique chilien du viol d'une chercheuse française lors d'une expédition en Antarctique en 2019.  

La sentence sera prononcée le 3 octobre. La loi chilienne punit le viol de peines allant de trois à quinze ans de prison.

Le scientifique a profité des «conditions extrêmes et inhospitalières du lieu»

Dans le détail des faits, la victime a été agressée «alors qu'elle se reposait dans une tente avec» le scientifique chilien, a indiqué le procureur régional Cristian Crisosto dans une vidéo envoyée à la presse, consultée par l'AFP.

Tous deux menaient un projet doctoral sur la péninsule Byers, située sur le continent blanc.

Sur le même sujet Le procès de l’agresseur présumé de Claire Geronimi, violée par un individu sous OQTF en 2023, commence ce mercredi Lire

Selon le parquet de Magallanes, le scientifique a profité des «conditions extrêmes et inhospitalières du lieu» pour agresser sexuellement la scientifique française.

ChiliAntarctiquescientifiquesViolfrançais

À suivre aussi

Matteo Franzoso a participé à 17 courses en Coupe du monde depuis ses débuts professionnels en 2021.
«C’est incroyablement triste» : un skieur italien décède après une lourde chute à l’entraînement
Chili : cinq mineurs retrouvés morts après l'effondrement d'une mine
Un séisme de magnitude 7,4 enregistré au large de l’Argentine et du Chili, une alerte au tsunami émise

Ailleurs sur le web

Dernières actualités