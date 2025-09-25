«1.200 euros pour récupérer les dessins des enfants» : la demande d’une école maternelle en faillite fait polémique

Une école maternelle australienne a décidé de réclamer 1.200 euros aux parents d'élèves, pour permettre à ces derniers de récupérer les œuvres d'art de leurs enfants. L'établissement, en redressement judiciaire, chercherait à honorer le salaire des enseignants.

Le prix de l’art. À Brisbane (Australie), une école maternelle a créé la surprise en adressant une lettre aux parents des enfants inscrits dans l’établissement. Dans cette dernière, la direction prévient les parents qu’ils devront payer pour récupérer les dessins réalisés par leurs enfants.

Selon le Daily Mail, il était demandé aux parents de verser 2.200 dollars, soit 1.200 euros pour acquérir les œuvres de leurs progénitures.

Cette drôle de décision a, en réalité, été prise dans l’espoir de récolter assez de fonds pour couvrir les salaires impayés des enseignants de l’école de Craigslea. En effet, d’après le quotidien britannique, l’école maternelle a récemment fermé ses portes après avoir été placée en redressement judiciaire. Au total, l’école fait face à une dette de près de 40.000 euros.

Un parent accusé de «vol»

Plus étrange encore, un parent a été accusé de «vol» après avoir refusé de payer la somme demandée. La police de l’État a ainsi dû ouvrir une enquête pour l’infraction.

«Nous avons découvert qu’un membre du comité avait signalé une effraction à la police du Queensland... On m’a dit que j’avais commis un vol», a déclaré ce parent au Courrier Mail.

Pour ce parent, le fait de payer pour les œuvres d’art des enfants est «incompréhensible», mais l’école soutient, pour se défendre, que les portfolios sont la propriété intellectuelle de l’établissement, puisque réalisés sous la supervision des enseignants.

«Des décisions vraiment stupides»

L’affaire a même atteint David Crisafulli, le premier Ministre de l’État de Queensland, où se trouve la ville de Brisbane. «C’est du chantage émotionnel », a jugé le politicien. «Je n’ai jamais vu de Picasso rentrer chez moi, c’est sûr. Mais ils (les dessins) signifient quelque chose (...) c’est spécial, c’est un accomplissement».

L’homme s’est également dit «déconcerté» d’apprendre que la police était impliquée.

«Cela ne montre-t-il pas que lorsque le désespoir atteint un certain niveau, les gens prennent des décisions vraiment stupides ?», a-t-il ajouté. «Il est important que les parents aient la possibilité de les ramener à la maison».

Le ministère de l’Éducation du Queensland a aussi annoncé ouvrir une enquête : selon les régulations nationales, les parents peuvent demander d’obtenir certains documents concernant leur enfant, y compris les travaux artistiques et ce, gratuitement.