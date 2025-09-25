Danemark : des drones d'origine inconnue de nouveau repérés au-dessus de plusieurs aéroports

Des drones non identifiés ont été repérés au niveau de quatre aéroports danois dans la nuit de mercredi à jeudi. Une enquête a été ouverte pour déterminer leur provenance.

Après celui de Copenhague lundi, quatre autres aéroports danois ont été visités par des drones d'origine inconnue dans la nuit de mercredi à jeudi. Les engins ont été repérés au niveau de celui d'Aalborg au nord, d'Esbjerg à l'ouest, de Sonderborg au sud, mais aussi près de la base aérienne de Skrydstrup.

L'aéroport d'Aalborg a été fermé pendant plusieurs heures après cette intrusion. D'après la police locale, «il n'a pas été possible d'abattre les drones, qui ont survolé une très vaste zone» et les opérateurs de ces engins n'ont pas été appréhendés non plus.

Les forces de l'ordre du sud du pays ont quant à elles indiqué que les drones ont volé «avec leurs lumières et ont été observés depuis le sol». Cela n'a pas permis de déterminer précisément de quel type d'engin il était question.

La Russie impliquée ?

La police, les services de renseignements danois et l'armée ont dit travailler conjointement sur l'enquête. Ces faits viennent s'ajouter à ceux survenus lundi, lorsque des drones, là aussi d'origine inconnue, ont survolé l'aéroport de Copenhague, mais aussi celui d'Oslo, en Norvège.

Le trafic aérien avait été bloqué pendant plusieurs heures et la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, avait dénoncé «l'attaque la plus grave contre une infrastructure critique». Elle avait dit «ne pas exclure» que ces drones proviennent de Russie, bien que Moscou ait assuré ne pas être impliqué.

Plusieurs pays européen de l'Otan ont dénoncé des intrusions de drones russes dans leur espace aérien depuis début septembre, mais la Russie a nié toute responsabilité à chaque fois.