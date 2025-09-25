Donald Trump - Recep Tayyip Erdogan : qu’attendre de la rencontre ce jeudi entre les deux dirigeants ?

Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump se retrouvent ce jeudi, à Washington, pour évoquer de nombreux sujets. L'un des plus brûlants concerne la finalisation par Ankara de nombreux contrats d'armement. Des contrats à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros sont évoqués.

Une rencontre au sommet. Ce jeudi 25 septembre, Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump ont rendez-vous à Washington pour la première visite présidentielle du chef d'Etat turc depuis 2019 aux Etats-Unis. Les discussions entre les deux hommes devraient porter en particulier sur d'importants contrats d'armement.

Samedi 19 septembre, le président des Etats-Unis avait confirmé accueillir le chef d'Etat turc ce jeudi. Dans sa publication partagée sur son réseau Truth Social, Donald Trump indiquait que cet entretien se concentrerait notamment sur «de nombreux accords commerciaux et militaires, notamment l’achat à grande échelle d’avions Boeing, un important contrat pour des F-16, ainsi que la poursuite des discussions sur les F-35, que nous espérons conclure positivement».

Comme évoqué par le 47e président américain, son homologue turc souhaite acquérir plusieurs avions commerciaux Boeing, mais aussi des avions de combat Lockheed Martin, comme l'avance l'agence Bloomberg. Plus précisément, la Turquie lorgnerait sur des F-35 et plusieurs F-16 Viper, ainsi que des munitions de réserve et des moteurs. Le ministère de la Défense n'a pas commenté cette information, tout comme la Maison Blanche.

DE quoi calmer les tensions entre les deux pays ?

Plus qu'une «simple» acquisition d'appareil américains, le président turc, en poste depuis 2014, cherche à conclure des accords pour la production locale de certaines pièces d’avions dans son pays.

Cette rencontre est également une opportunité de revenir sur l'achat par la Turquie d'un système de défense antimissile russe, qui avait largement détérioré les relations entre Ankara et Washington.

La Turquie avait écopé de fortes sanctions économiques de la part des Etats-Unis. Elle avait notamment été interdite de participer au programme d'avions de combat F-35. Recep Tayyip Erdogan espère convaincre Donald Trump de revenir sur cette décision et lui permettre d'acquérir 40 avions de combat F-35A.

Le dirigeant turc tentera également de demander la levée des suspensions imposées à 10 entreprises nationales qui participent à la production de pièces pour ces aéronefs, pour une valeur de 10,2 milliards d'euros.

La Turquie compte également demander aux Etats-Unis l'autorisation de produire les moteurs GE Aerospace, principal fournisseur de réacteurs, pour les F110, les F404, ses Hurjet et ses avions de guerre Kaan.

Grâce à ces achats, en particulier de F-16, la Turquie souhaite non seulement renforcer une flotte qui compte déjà 240 de ces appareils (deuxième total mondial derrière les Etats-Unis) mais surtout lui permettre de remplacer certains de ses jet F-4 jugés vieillissants.

«Recep Erdogan A eu un tel impact sur le président Donald Trump»

En amont de cette discussion, le membre du Congrès américain Joe Wilson a expliqué qu'il s'attendait à ce qu'en émane d'excellents résultats. «Nous entretenons une relation depuis des siècles» avec la Turquie, a-t-il expliqué dans une interview exclusive accordée à l'agence de presse Anadolu, pays qu'il qualifie de «grand allié des États-Unis au sein de l’OTAN pour s’opposer au totalitarisme».

Plus que les échanges commerciaux sur lesquels peuvent s'accorder les deux pays, Joe Wilson rappelle que les Etats-Unis perçoivent la Turquie comme «un membre très précieux de l’OTAN», notamment de par son importance dans la région syrienne. Il explique : «C’est tellement important, comme le président Donald Trump l’a souligné, de donner une chance à la Syrie. Recep Erdogan est une personne qui a réellement eu un impact sur le président Donald Trump en lui expliquant que le président syrien Ahmad al-Charaa devait se voir offrir une chance».

Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan se sont déjà fait face quelques jours plus tôt, lors d'une réunion multilatérale sur la situation à Gaza © REUTERS

Dans le cadre géopolitique, les deux hommes s'étaient, en outre, déjà rencontrés ce mardi 23 septembre, à l'occasion d'une rencontre multilatérale organisée au sujet du conflit entre Israël et les terroristes du Hamas. Donald Trump avait qualifié celle-ci de «réunion la plus importante», car ils y ont traité de «la fin de quelque chose qui n’aurait jamais dû commencer».