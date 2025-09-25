Toute l’actu en direct 24h/24
Elle avait conservé le corps de sa fille dans un congélateur pendant 20 ans : une japonaise de 75 ans arrêtée

La police a indiqué que le cadavre se trouvait dans un «état de décomposition avancée». [Behrouz MEHRI / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Au Japon, une septuagénaire a été arrêtée après avoir avoué à la police qu'elle conservait le corps de sa fille dans un congélateur depuis 20 ans.

Pendant deux décennies, cette Japonaise de 75 ans a gardé un bien sombre secret. Elle s'en est libérée mardi 23 septembre, lorsqu'elle s'est rendue à la police avec un membre de sa famille pour signaler qu'elle avait conservé le corps de sa fille dans un congélateur pendant 20 ans.

Les enquêteurs se sont immédiatement rendus à son domicile, situé au nord-est de Tokyo. Comme l'avait indiqué la septuagénaire, ils ont découvert le corps recroquevillé d'une femme, vêtue d'un t-shirt et de sous-vêtements, dans le congélateur.

Une autopsie doit être réalisée pour déterminer la cause de la mort de la victime, née en 1975. La police a indiqué que le cadavre se trouvait dans un «état de décomposition avancée».

La septuagénaire, qui vivait seule depuis la mort de son mari il y a quelques semaines, a expliqué que l'odeur de la dépouille avait empli la maison, ce qui l'avait conduite à acheter un congélateur pour y placer sa défunte fille. Elle a été arrêtée pour suspicion d'abandon de corps.

