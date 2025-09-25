Etats-Unis : Donald Trump fait remplacer le portrait de Joe Biden par «une machine à signer» à la Maison Blanche

La Maison-Blanche a relayé ce jeudi une vidéo montrant une série de portraits de présidents américains accrochés à l’extérieur de l’aile ouest du bâtiment. L’ancien président Joe Biden a ainsi été remplacé par une «machine à signer» en référence aux critiques faites ces dernières années par Donald Trump à son égard.

Une nouvelle attaque visant son prédécesseur. Dans une vidéo mise en ligne ce jeudi par la Maison-Blanche, Donald Trump s’est à nouveau moqué de Joe Biden en remplaçant sa photographie officielle dans le «Presidential Walk of Fame» par celle d’un «autopen», à savoir une machine à signer.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Dans l’extrait, on a ainsi pu voir une série de portraits de présidents américains accrochés à l’extérieur de l’aile ouest de la Maison-Blanche, avec pour «gag» final le remplacement de la photographie de Joe Biden par un autopen.

Pour rappel, Donald Trump a accusé depuis plusieurs années l’entourage de Joe Biden d’avoir caché le déclin de l’ancien président afin de comploter et d’«usurper» son pouvoir en ayant recours à cette machine à signer des décrets.

Le milliardaire républicain a d’ailleurs estimé que cette affaire était «l'un des scandales les plus dangereux et inquiétants de l'histoire américaine».

Pour sa défense, Joe Biden a évoqué des allégations «ridicules et fausses». L'ancien président, aujourd'hui âgé de 82 ans, avait annoncé récemment souffrir d'une forme «agressive» de cancer de la prostate.