Gaza : «Il n'y aura pas d'Etat palestinien», martèle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

«Il n'y aura pas d'Etat palestinien», a martelé mercredi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Un message ferme. La récente reconnaissance de l'Etat de Palestine par plusieurs pays, dont la France, a fait réagir mercredi soir Benjamin Netanyahou, premier ministre d'Israël .

«La soumission honteuse de certains dirigeants au terrorisme palestinien n'oblige en rien Israël. Il n'y aura pas d'Etat palestinien», a-t-il déclaré dans un communiqué lapidaire publié par son bureau.

Il s'agit de la première réaction de Benjamin Netanyahou à la reconnaissance de la Palestine lundi par le président français Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU à New York, initiative à laquelle se sont joints ce jour-là cinq autres pays européens : Andorre, la Belgique, le Luxembourg, Malte et Monaco.