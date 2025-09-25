Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Gaza : «Il n'y aura pas d'Etat palestinien», martèle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il n'y aura pas d'Etat palestinien», a martelé mercredi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Un message ferme. La récente reconnaissance de l'Etat de Palestine par plusieurs pays, dont la France, a fait réagir mercredi soir Benjamin Netanyahou, premier ministre d'Israël .

«La soumission honteuse de certains dirigeants au terrorisme palestinien n'oblige en rien Israël. Il n'y aura pas d'Etat palestinien», a-t-il déclaré dans un communiqué lapidaire publié par son bureau.

Sur le même sujet Frappes israéliennes au Qatar : Benjamin Netanyahou affirme que «se débarrasser» des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre Lire

Il s'agit de la première réaction de Benjamin Netanyahou à la reconnaissance de la Palestine lundi par le président français Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU à New York, initiative à laquelle se sont joints ce jour-là cinq autres pays européens : Andorre, la Belgique, le Luxembourg, Malte et Monaco.

GazaProche-OrientIsraëlBenjamin Netanyahou

À suivre aussi

Pays-Bas : le conseil municipal d’Amsterdam déclare le Maccabi Tel Aviv «indésirable»
Guerre au Proche-Orient : «Libérer les otages, cela passe par un cessez-le-feu», estime Manon Aubry
Reconnaissance de l'Etat de Palestine, plan de paix et de reconstruction à Gaza... Ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron à l'ONU

Ailleurs sur le web

Dernières actualités