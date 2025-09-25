Toute l’actu en direct 24h/24
Gaza : «Nous sommes assez proches d'avoir un accord», annonce Donald Trump

Le président américain s'est entretenu dans la journée avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. [SAUL LOEB / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Après s'être entretenu avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi qu'un accord sur Gaza était «assez proche». 

«Nous sommes assez proches d'avoir un accord sur Gaza et peut-être même la paix», a souligné Donald Trump ce jeudi, précisant s'être entretenu dans la journée avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. 

En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, lors de laquelle plusieurs pays ont annoncé la reconnaissance d'un Etat palestinien, le président américain avait présenté une nouvelle initiative pour mettre fin au conflit. 

Sur le même sujet Gaza : «Il n'y aura pas d'Etat palestinien», martèle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou Lire

Déjà la veille, l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, s'était déclaré optimiste, prévoyant «une percée» sur la question de Gaza dans les prochains jours. «Nous sommes pleins d'espoir, et je dirais même confiants», avait-il souligné, précisant avoir présenté un «plan Trump» en 21 points, qui «répond aux préoccupations israéliennes ainsi qu'à celles de tous les voisins de la région». 

