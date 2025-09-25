Italie : une ville instaure une taxe pour les touristes accompagnés de chiens

Afin d'améliorer la cohabitation entre les citoyens et les animaux de compagnie à Bolzano, située au nord de l'Italie, une taxe de séjour pour les touristes avec des chiens sera introduite l'année prochaine.

À Bolzano (Italie), les touristes accompagnés de chiens devront, dès 2026, payer 1,50 euro par jour et par animal, en vertu d'un projet de loi annoncé cette semaine. Parallèlement, les résidents seront également tenus de s'acquitter de frais de propriété annuels de 100 euros pour chaque canin, après qu'elles ont été supprimées par l'État en 2016.

Cette nouvelle mesure gouvernementale vise à couvrir les coûts croissants du nettoyage des rues et des services publics liés aux déjections canines, avec la création de poubelles supplémentaires, l'entretien des espaces verts et la création de zones et de parcs réservés aux bêtes.

Ces dernières années, les responsables et les résidents ont exprimé leur colère concernant l'impact des animaux de compagnie dans la région, populaire auprès des randonneurs et des touristes.

Des amendes comprises entre 200 et 600 euros

Cette taxe pour les «touristes à quatre pattes» intervient après l'échec du système de suivi génétique canin, initialement conçu pour identifier les propriétaires qui omettaient de nettoyer les excréments de leur animal grâce à l'enregistrement obligatoire de l'ADN des chiens.

L'initiative, qui avait suscité un tollé dans le pays et à l'international, s'est révélée complexe à mettre en œuvre. En effet, seulement 12.000 des 30.000 propriétaires de la province se sont inscrits, malgré l'amende de 1.048 euros en cas de refus, selon le New York Times.

Les propriétaires sont toujours tenus d'enlever les selles de leurs toutous, sous peine d'amendes comprises entre 200 et 600 euros.

À l'initiative de la réforme, le conseiller municipal Luis Walcher, a déclaré que les propriétaires dont les chiens sont enregistrés dans la base de données seront exemptés de la taxe de séjour pendant deux ans.

«C'est une mesure équitable, car elle concerne exclusivement les propriétaires de chiens. Sinon, le nettoyage des trottoirs serait la responsabilité de toute la communauté, alors qu'il faut bien reconnaître que les seules saletés dans nos rues sont les déjections canines», a-t-il ajouté.

«De nouvelles taxes ne résolvent pas les problèmes d'incivilité»

L'Agence nationale italienne de protection des animaux (Enpa) a vivement contesté la taxe, avertissant qu'elle pourrait décourager les résidents à enregistrer ou adopter des chiens. «Au lieu de miser sur l'éducation civique, les contrôles ciblés et la sensibilisation des citoyens, nous choisissons une fois de plus la solution de facilité : taxer les animaux et leurs propriétaires», a déclaré Carla Rocchi, président de l'agence.

Au-delà de pénaliser les familles et les touristes, la mesure «envoie aussi un message profondément erroné : les animaux deviennent des machines à sous pour les contribuables», selon elle. «L'ENPA nous rappelle que les animaux ne sont pas un luxe, mais font partie intégrante des familles. Les cibler avec de nouvelles taxes ne résout pas les problèmes d'incivilité rencontrés par quelques-uns, mais risque de décourager les voyages responsables et, pire encore, d'encourager l'abandon», a-t-elle ajouté.

Le maire Claudio Corrarati a également critiqué la taxe, déclarant à la radio RTL : «Nous serions des chiens d’imposer une taxe sur les chiens».

Une proposition nationale similaire, visant à introduire une taxe sur les chats et les chiens afin de collecter des dons pour les municipalités endettées, avait déjà été débattue en 2012. Néanmoins, quelques heures plus tard, elle avait été abandonnée après avoir provoqué l'indignation des associations de protection animale, des politiciens et du public.