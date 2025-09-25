Voici le temps moyen passé par chaque élève en classe dans 10 pays

Le temps passé en classe n’est pas identique et peut fortement varier selon les pays. Certains États privilégient un volume horaire réduit afin de laisser plus de place aux activités extra-scolaires.

Tous les écoliers ne sont pas logés à même enseigne. Selon une étude de l’OCDE, les élèves bénéficient en moyenne de 7.604 heures d’enseignement obligatoire entre l’école primaire et la fin du collège. Mais les écarts sont significatifs d’un pays à l’autre, et certains affichent des rythmes particulièrement soutenus.

En combinant les heures de primaire et de collège, ce sont les Australiens qui passent le plus de temps en classe : 11.000 heures selon les données de 2024. L’école occupe une place centrale dans la vie des enfants du pays-continent. Le Danemark suit de près, avec 10.600 heures, dont près de 7.000 concentrées sur le primaire. Les États-Unis complètent le podium avec environ 9.000 heures sur l’ensemble de la scolarité obligatoire.

Les Français parmi les plus présents à l'école

Souvent jugés surchargés, les élèves français ne sont pas en reste. Avec 8.210 heures de cours en moyenne, ils occupent la quatrième place au sein de l’OCDE.

Détail intéressant : à l’école primaire, les écoliers français sont en dessous de la moyenne, avec 4.320 heures, contre 4.560 heures pour la moyenne OCDE. L’absence de cours le mercredi après-midi et le week-end y contribue.

Les Allemands, eux, totalisent 542 heures supplémentaires par rapport aux collégiens français, confirmant une autre approche de la répartition du temps scolaire.

En revanche, au collège, les Français figurent parmi les élèves les plus sollicités : avec 3.890 heures, ils passent environ 25% de temps en plus que les Italiens et près de 40% de plus que d’autres voisins européens (Grèce et Pologne).

Dernier enseignement, si en Corée du Sud les élèves ont moins d'heure de cours comparativement aux petits Français, leur journée s'allonge très souvent avec des activités et des cours particuliers supplémentaires avant ou après les cours. Lesquels ne sont pas officiellement comptabilisés.