Araignées : pourquoi elles seront plus nombreuses cette saison dans votre maison, selon les spécialistes

Comme à chaque période automnale, les araignées se font de plus en plus visibles. Mais cette année particulièrement, leur présence pourrait s'intensifier. Voici pourquoi.

Des invités parfois indésirables. A la fin de l'été, le comportement des arachnides change et ces derniers deviennent particulièrement invasifs. Toiles massives, présence accrue dans les foyers, les araignées pourraient notamment devoir leur plus grande omniprésence cette année aux conditions météorologiques.

Pour nous permettre de comprendre, il faut d'abord savoir qu'à chaque début d'automne, il est naturel que les araignées fassent davantage parler d'elles. Cela est dû à un phénomène comportemental bien connu des spécialistes animaliers : les mâles atteignent leur maturité à la fin de l'été et sont alors à la recherche de partenaires pour se reproduire. Cela implique qu'ils sont beaucoup plus actifs et donc, plus visibles pour les humains. Cela se combine avec des températures généralement encore élevées, qui poussent les ménages à garder leurs portes et fenêtres ouvertes, facilitant d'autant l'arrivée de ces êtres vivants à huit pattes.

Ce surcroît d'activité chez les araignées est d'autant plus important que tous les mâles adoptent la même attitude en même temps et deviennent donc rivaux. David Gee, zoologue à l'Université de Derby, explique à BBC News : «Comme tous les mâles cherchent une partenaire, il leur arrive de se croiser et parfois de se chasser d’une zone. Cette compétition accrue entraîne de plus en plus d’araignées à adopter un mode de vie errant, et il y a en quelque sorte une guerre de territoire dans nos maisons».

«Elles ont atteint leur maturité un petit peu plus tôt cette année»

Mais la raison principale pour laquelle les spécialistes anticipent une plus forte présence encore des araignées cet automne est météorologique. Après un été particulièrement chaud en Europe, où les vagues de chaleurs se sont succédé, les insectes ont aussi proliféré. Ceux-ci constituant la source d'alimentation principale des araignées, elles aussi se sont développées plus rapidement qu'à l'accoutumée. David Gee résume : «Elles ont atteint leur maturité un petit peu plus tôt cette année». La chaleur et l'humidité ambiante ont également participé à augmenter l'affluence de ces êtres vivants.

Les arachnides qui risquent de peupler le plus les foyers sont les Tegenaria et les Eratigena. Toutes deux apprécient les conditions stables et sèches qui règnent dans les constructions humaines et profitent d'un approvisionnement constant en eau et nourriture.

Les Tegenaria sont de couleur brune à noire et mesurent 20 à 25 mm, jusqu'à 5 à 10 cm en comptant leurs pattes. Les Eratigena fait la même taille, mais sont de couleur brune ou jaune, leur abdomen pouvant virer au gris. Toutes deux ne piquent pas, n'attaquent pas l'homme et sont craintives. De quoi rassurer les arachnophobes, qui représentent 3% à 6% de la population.