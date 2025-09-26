Cyberarnaques sentimentales et sextorsion: 260 arrestations en Afrique

Interpol a annoncé ce vendredi que les arnaques sentimentales et la sextorsion en ligne en provenance d’Afrique sont en «forte augmentation». Un total de 260 suspects ont été arrêtés durant l'été dans 14 pays dans le cadre de l’Opération Soupirant 3.0.

Des chiffres en hausse. Après une enquête menée sur deux semaines cet été, les polices africaines, sous la coordination d’Interpol, ont interpellé 260 suspects dans 14 pays et démantelés 81 réseaux cybercriminels en Afrique, a annoncé l’organisation internationale ce vendredi.

Cette opération baptisée Operation Contender 3.0 (Opération Soupirant 3.0 ou Prétendant 3.0) visait les criminels «exploitant les plateformes numériques, en particulier les réseaux sociaux, pour manipuler leurs victimes et les escroquer financièrement». En d’autres termes, l’enquête «s'est concentrée sur les escroqueries sentimentales, dans lesquelles les auteurs établissent des relations en ligne afin d'extorquer de l'argent à leurs victimes, et sur le chantage sexuel».

L'Organisation internationale de police criminelle a ainsi donné l'exemple d'un réseau au Sénégal, démantelé avec 22 arrestations. Le mode opératoire de ce dernier consistait à «usurper l'identité de célébrités» et à utiliser «la manipulation émotionnelle sur les réseaux sociaux et les plateformes de rencontre pour escroquer 120 victimes d'environ 34.000 dollars américains».

1463 victimes

Pour ce qui est d’un autre fléau évoqué par Interpol, le chantage sexuel suivi d'extorsion (sextorsion), la police a arrêté 68 membres d’une entité ghanéenne et 24 autres d’un réseau en Côte d'Ivoire où les escrocs ont «secrètement enregistré des vidéos intimes lors de discussions en ligne», puis exigé des paiements pour ne pas les diffuser publiquement.

Au total, les enquêteurs d'Operation Contender 3.0 ont identifié 1.463 victimes, «en majorité en Afrique mais aussi dans le reste du monde», a expliqué un responsable d'Interpol à l'AFP. Le préjudice s’élève à près de 2,8 millions de dollars US (environ 2,4 millions d'euros).

Les unités de police spécialisée en Afrique «signalent une forte augmentation» des cybercrimes, notamment «le chantage à caractère sexuel et les escroqueries sentimentales», a insisté Interpol.

Les 14 pays compris dans Operation Contender 3.0 sont l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et la Zambie.