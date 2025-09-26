Danemark : un nouvel aéroport fermé après un survol supposé de drones

L'espace aérien au-dessus de l'aéroport d'Aalborg, dans le nord du Danemark, a été fermé la nuit dernière, après que des drones présumés ont été aperçus dans la zone. Ces incidents se sont multipliés dans le pays depuis le début de la semaine.

Nouvel incident dans le ciel danois. Ce jeudi, l'aéroport d'Aalborg, situé dans le nord du pays, a dû suspendre ses activités à 23h40, après que des drones présumés ont été aperçus dans la zone, a rapporté la chaîne publique DR, citant un responsable de l'infrastructure aéroportuaire.

L'espace aérien a pu rouvrir moins d'une heure plus tard, vers 00h35 ce vendredi, a ensuite indiqué la police régionale sur X, évoquant à son tour une suspicion de drones. À ce stade, les autorités n'ont pas clairement déclaré avoir établi la présence effective de tels engins.

Le trafic aérien civil fortement perturbé

La fermeture de l'aéroport a contraint un vol KLM en provenance d'Amsterdam à faire demi-tour et a entraîné l'annulation d'un vol Scandinavian Airlines au départ de Copenhague, selon les sites de suivi des vols et les sites web des compagnies aériennes.

Fresh reports of drone sightings at Aalborg tonight. KL1289 returned to Amsterdam and SK1225 from Copenhagen canceled. https://t.co/cspmE3CIhHpic.twitter.com/pgt0W6J7Q9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 25, 2025

Ces intrusions présumées d'engins volants non identifiés se sont multipliées ces derniers jours. Dès lundi, des drones à l'origine inconnue avaient survolé les aéroports de Copenhague et d'Oslo en Norvège voisine, bloquant le trafic pendant plusieurs heures.

Des appareils similaires avaient ensuite été repérés dans la nuit de mercredi à jeudi au-dessus d'autres aéroports, notamment ceux d'Aalborg dans le nord, d'Esbjerg à l'ouest et de Sonderborg ainsi que de la base aérienne militaire de Skrydstrup au sud, selon la police.

La Norvège a annoncé jeudi avoir arrêté un homme d'origine étrangère qui opérait un drone près de l'aéroport international d'Oslo. L'engin a été saisi.

suspectée, LA RUSSIE dément toute implication

Ces incidents surviennent après des incursions de drones attribuées à la Russie en Pologne et en Roumanie mi-septembre et d'avions de combat russes dans l'espace aérien estonien le 19 septembre dernier.

Les autorités danoises n'ont pour l'heure pas établi de lien avec ces incidents, ni identifié leur origine, mais jeudi, la Première ministre Mette Frederiksen a dénoncé des «attaques hybrides» et prévenu que les survols de drones «pourraient se multiplier».

«Il existe principalement un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, à savoir la Russie», a-t-elle avancé, en sachant que le Danemark compte parmi les principaux soutiens de l'Ukraine face à l'offensive déclenchée par Moscou en février 2022.

Surtout, ces incidents interviennent une semaine après l'annonce par Copenhague de l'acquisition, pour la première fois, d'armes de précision à longue portée pour pouvoir frapper des cibles lointaines, jugeant que la Russie représenterait une menace «pendant des années».

Les autorités russes ont, elles, «fermement» démenti être impliquées dans ces survols, dénonçant une «provocation orchestrée».