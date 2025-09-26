Reconnaissance de l'Etat de Palestine, libération des otages, Iran... Ce qu'il faut retenir du discours de Benjamin Netanyahou à l’ONU

Ce vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris la parole depuis la tribune de l’ONU, quelques jours après la reconnaissance d’un Etat palestinien par plusieurs pays européens, dont la France.

Le siège de l’ONU s’est vidé à l’arrivée de Benjamin Netanyahou : plusieurs diplomates ont sifflé et hué le Premier ministre israélien avant sa prise de parole à New York (États-Unis). Celui-ci s'est ainsi exprimé dans un discours, ce vendredi 25 septembre, quelques jours après la reconnaissance d’un État de Palestine par plusieurs pays européens, dont la France.

«En bombardant l'Iran, nous avons écarté une menace qui pesait contre l'État d'Israël», a-t-il notamment déclaré, en référence à la guerre de 12 jours, opposant Israël puis les États-Unis à l'Iran. Dans un deuxième temps, le Premier ministre israélien a assuré qu'Israël a «écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas», alors que les condamnations de la communauté internationale s'intensifient.

«Israël doit finir le travail (...) aussi vite que possible», a néanmoins insisté le politicien, soutenant que le Hamas «est toujours à Gaza» et «pourrait perpétrer un nouveau 7-Octobre». Il a appelé ces derniers à «déposer les armes», alléguant que le Hamas «se cache dans les mosquées, les hôpitaux, les écoles et les habitations».

«Libérez les otages maintenant», a-t-il également exhorté en s'adressant aux dirigeants du Hamas.

Benjamin Netanyahou blâme des «dirigeants faibles»

Il s’est ensuite directement adressé aux otages, expliquant que des haut-parleurs retransmettent son discours à Gaza. «L’État d’Israël ne vous abandonnera pas», a-t-il promit.

«Vous lancez des guerres politiques contre mon pays», a ensuite estimé Benjamin Netanyahou, alors que la France a reconnu un État palestinien en début de semaine, avec d’autres pays comme l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni. Le Premier ministre a dénoncé des «dirigeants faibles» d’avoir «cédé» au Hamas.

Depuis plusieurs mois, Israël fait face à des accusations de génocide, vivement contestées par Benjamin Netanyahou, à la tribune de l'ONU. «Israël est accusé de cibler délibérément les civils. C'est exactement l'inverse», a-t-il assuré.