Discours de Benjamin Netanyahou à l'ONU : que signifie le pin’s présent sur sa veste ?

Ce vendredi 26 septembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ouvert son discours à l’Assemblée générale des Nations unies en portant un QR code sur son costume. Celui-ci redirige vers des images de l'attaque du 7 octobre.

Un accessoire surprenant sur un costume. À l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a arboré sur son costume un pin’s. Sur fond blanc, circulaire, celui-ci affichait un QR code renvoyant vers un site web qui répertorie plusieurs images.

Celles-ci n’ont pas été choisies au hasard. Elles relatent les atrocités commises par le Hamas lors de l’attaque du 7 octobre 2023. Ce geste s’inscrit dans une campagne diplomatique israélienne visant à sensibiliser la communauté internationale aux horreurs de cette journée.

Un appel à la prise de conscience

On y voit notamment des témoignages de survivants, ainsi que des images inédites, qui offrent un aperçu direct de la violence. En mettant en avant ces témoignages, Benjamin Netanyahou cherche à susciter une prise de conscience mondiale de la part des autres dirigeants.

Afin de dénoncer la menace que représente le Hamas, l’homme politique israélien a également brandi une pancarte et a posé plusieurs questions sous forme de quiz.

En parallèle, plusieurs camions publicitaires et écrans numériques ont été déployés autour du siège de l’ONU, diffusant ce même QR code renvoyant aux images poignantes des événements du 7 octobre. Autant d’initiatives qui visent à contrer la désinformation et à rappeler la brutalité de ces attaques qui ont profondément marqué Israël. En exposant ainsi ces images, Benjamin Netanyahou espère obtenir un soutien diplomatique accru.