Droits de douane : Donald Trump veut maintenant taxer les médicaments, les camions et les meubles

Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane ce jeudi 25 septembre. Ils concernent les médicaments, les camions, certains meubles et peuvent atteindre jusqu'à 100%.

La liste ne cesse de s'allonger : ce jeudi 25 septembre, Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane sur les camions, les meubles et les médicaments produits hors des Etats-Unis.

Sur son réseau Truth social, le président américain a expliqué que «tout produit pharmaceutique de marque ou breveté» sera soumis à une taxe à hauteur de 100% à partir du 1er octobre, «sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique».

L'Australie, qui a exporté des produits pharmaceutiques d'une valeur estimée à 1,35 milliard de dollars vers les États-Unis en 2024, a vivement réagi à cette annonce.

«Nous achetons beaucoup plus de produits pharmaceutiques des États-Unis que ce qu'ils achètent chez nous... Ce n'est pas dans l'intérêt des consommateurs américains d'imposer un prix plus élevé sur l'exportation de l'Australie vers l'Amérique», a dit vendredi le ministre australien de la Santé, Mark Butler.

Donald Trump a également annoncé des droits de douane de 25% sur «tous les poids lourds fabriqués dans d'autres régions du monde».

Son objectif est de soutenir les fabricants américains comme Peterbilt, Kenworth, Freightliner ou Mack Trucks, face aux entreprises étrangère concurrentes comme le suédois Volvo et l'allemand Daimler. Après cette annonce, les titres de ces deux sociétés ont d'ailleurs fortement baissé après la clôture des Bourses européennes jeudi soir.

Meubles de cuisine et lavabos

Ces droits de douane sur les camions étrangers couvrent aussi un enjeu de «sécurité nationale», selon le chef d'Etat américain. Au printemps, son administration avait d'ailleurs lancer une enquête pour déterminer les risques liés aux importations de ces véhicules.

«Nous appliquerons une taxe de 50% sur tous les meubles de cuisine, les lavabos de salle de bain et les produits associés», à partir du 1er octobre, et «une taxe de 30% sur les meubles capitonnés», a encore écrit Donald Trump.

Selon la Commission du commerce international des Etats-Unis, en 2022, les importations, principalement en provenance d'Asie, représentaient 60% de tous les meubles vendus, dont 86% de tous les meubles en bois et 42% de tous les meubles rembourrés.

Cette nouvelle salve de taxes ravive ainsi les craintes d'inflation aux Etats-Unis, soulevées à de nombreuses reprises depuis que le président s'est donné pour mission de relancer l'industrie manufacturière grâce à des politiques protectionnistes.