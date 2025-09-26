Espagne : «La femme en rose» identifiée vingt ans après avoir été tuée

Après vingt ans d'anonymat, la «femme en rose», dont le corps a été retrouvé en 2005 au bord d'une route en Espagne, a retrouvé son identité. La trentenaire, morte de façon suspecte, a été identifiée à l'aide du dispositif «Identify Me» d'Interpol.

Un mystère qui a duré vingt ans. En 2005, une femme a été découverte au bord d’une route de Viladecans, une ville de la province de Barcelone, en Espagne. Décédée depuis moins de 24 heures lorsqu’elle a été retrouvée, l’inconnue portait une tenue monochrome : haut à fleurs rose, un pantalon fuchsia et des sandales de la même couleur. Ces vêtements ont ainsi donné le nom à cette affaire non-élucidée : «La femme en rose».

Pendant des années, les pistes se sont multipliées, sans jamais permettre de découvrir la vérité : la police locale avait jugé que la cause du décès était suspecte, d’autant plus que des indices suggéraient que le corps aurait été déplacé dans les 12 heures précédant sa découverte.

Malheureusement, une enquête approfondie était impossible, puisque l’identité de la jeune femme restait un mystère, jusqu’aux recherches lancées par Interpol, dans le cadre du programme «Identify Me».

Un proche parent en Turquie

À l’aide des données biométriques de près de 200 pays, une correspondance avec l’ADN de la victime a été trouvée en Turquie. La personne, proche parent de la victime, a permis de remonter la trace de la jeune femme, identifiée comme étant Liudmila Zavada, une ressortissante russe âgée de 31 ans au moment de son décès.

«Vingt ans après son décès, une femme a pu retrouver son identité. Chaque identification redonne de l’espoir aux familles et aux amis de la personne disparue et apporte de nouveaux éléments aux enquêteurs», a déclaré Valdecy Urquiza, secrétaire général d’Interpol.

Cette affaire est la troisième identification réussie grâce aux appels à témoins d’«Identify Me». Le programme a permis d’identifier Rita Roberts, jeune Britannique assassinée à Anvers, et Ainoha Izaga Ibieta Lima, une Paraguayenne retrouvée morte en Espagne.

Mais l’appel continue : au total, 44 victimes de meurtre restent encore non identifiées à ce jour.