Etats-Unis : deux condamnés à mort exécutés dans le sud du pays

Geoffrey Todd West et Blaine Milam, condamnés à la peine capitale pour meurtre, ont respectivement été exécutés ce jeudi en Alabama et au Texas, au moyen d'une inhalation d'azote et par injection létale.

La sentence maximale. Geoffrey West, 50 ans, condamné à mort pour le meurtre en 1997 de Margaret Berry lors du braquage d'une station-service, a été exécuté en Alabama, au moyen d'une inhalation d'azote.

Utilisée pour la première fois au monde par cet Etat en 2024, cette méthode a été comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture». Au total, six exécutions ont été réalisées avec ce procédé dans le monde, toutes aux Etats-Unis.

Un deuxième détenu, Blaine Milam, 35 ans, condamné pour le meurtre en 2008 d'Amora Carson, la fille de sa compagne, âgée de 13 mois à l'époque, a pour sa part été exécuté par injection létale au Texas.

Après avoir initialement affirmé l'avoir trouvée morte, Blaine Milam et la mère du bébé, tous deux âgés de 18 ans, avaient avoué lui avoir infligé un «exorcisme» pour chasser les «démons» qui avaient selon eux pris possession d'elle. Le corps de l'enfant présentait notamment 24 traces de morsure humaine, 18 côtes cassées et une fracture du crâne.

33 exécutions depuis début 2025 aux Etats-Unis

Blaine Milam fait partie des condamnés à mort interviewés par le cinéaste allemand Werner Herzog pour sa série documentaire «Dans le couloir de la mort» diffusée en 2012-2013.

Depuis le début de l'année, 33 exécutions de condamnés à mort ont eu lieu aux Etats-Unis.

La méthode la plus courante reste l'injection létale, mais d'autres procédés controversés existent, l'inhalation d'azote et le peloton d'exécution. Cette dernière méthode a été utilisée deux fois en Caroline du Sud cette année, une première depuis 2010 dans le pays.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.