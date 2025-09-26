Eurovision 2026 : l'Union Européenne de Radio-Télévision se prononcera sur l’exclusion d’Israël lors d’un vote en novembre

L’alliance mondiale de médias de service public, l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), a annoncé qu'elle organisera un vote en ligne en novembre pour décider si Israël pourra participer à l’Eurovision en 2026.

Les appels au boycott auront-ils raison d’Israël à l’Eurovision ? Les membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) se réuniront début novembre pour voter sur la participation de l'Etat au hébreu au célèbre concours de chanson, après les appels de plusieurs pays européens au boycott, a indiqué l'organisation vendredi.

«Une lettre (...) a été envoyée aux directeurs généraux de tous nos membres pour les informer qu'un vote sur la participation au concours Eurovision de la Chanson 2026 aura lieu lors d'une réunion extraordinaire (...) qui se tiendra en ligne début novembre», a indiqué l'UER.

Dans sa missive, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions et d'UER, a écrit que ce sujet méritait une «base démocratique plus large». Le vote se tiendra donc lors d’une assemblée générale.

Cette décision intervient alors que l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils n'enverraient pas de représentant en Autriche (pays hôte du concours) en mai prochain, si Israël est autorisé à participer.

«les boycotts culturels sont stupides et vains», affirme l'autriche

En parallèle, de nombreux acteurs du monde culturel comme des artistes, des cinéastes, des musiciens ou des écrivains occidentaux ont appelé au boycott en raison du conflit au Moyen-Orient.

De son côté, Vienne a regretté ces actions. Selon le secrétaire d'Etat autrichien aux Affaires étrangères et européennes Sepp Schellhorn «les boycotts culturels sont stupides et vains, ils ne nous font pas avancer».

«L'Eurovision a été fondée pour rapprocher les nations grâce à la musique. Exclure Israël aujourd'hui, c'est aller à l'encontre de cette idée fondamentale et transformer en tribunal une fête d'entente entre les peuples», a aussi fustigé le ministre allemand de la Culture Wolfram Weimer dans un communiqué publié la semaine dernière.

Forte d’un réseau tentaculaire, l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) se décrit comme «la première alliance mondiale de médias de service public». Elle compte un total de 113 membres dans 56 pays. Grâce à l’exploitation de près de 2.000 chaînes et services médiatiques, elle parvient à toucher plus d'1 milliard de personnes dans le monde.