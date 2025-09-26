«Flic corrompu» : Donald Trump charge l'ancien directeur du FBI après son inculpation

Le président américain Donald Trump a de nouveau attaqué, ce vendredi, l'ancien directeur du FBI. Ce dernier fait l’objet de poursuites pour entrave à la justice.

Nouveau dérapage pour Donald Trump ? Le président américain a qualifié l’ancien directeur du FBI, James Comey, de «flic véreux» et «corrompu» ce vendredi.

Ce dernier est poursuivi pour fausses déclarations et entrave à la justice «en relation avec son témoignage oral devant la commission judiciaire du Sénat américain» en 2020, selon le ministère de la Justice.

A ce moment-là, il était interrogé dans le cadre de l'enquête du FBI sur les soupçons d'ingérences étrangères dans la première campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Un an plus tard, le 45e et 47e président des Etats-Unis l’a limogé.

James Comey a «menti ! Ce n'est pas un mensonge complexe, c'est un mensonge très simple, mais important. Il n'y a aucun moyen pour lui de s'en sortir. C'est un flic véreux, et il l'a toujours été», a déclaré Donald Trump sur Truth Social.

Et d’ajouter : «Il savait exactement ce qu'il disait, et qu'il s'agissait d'un mensonge très grave aux conséquences importantes, pour lequel un prix fort doit être payé !»

L'un des ennemis de Donald Trump

De son coté, James Comey assure être «innocent». Il dit avoir «confiance en la justice fédérale.» Il encourt jusqu'à cinq ans de prison.

Cette réaction n’est pas étonnante. James Comey est l’une des bêtes noires de Donald Trump qui le considère comme «l’un des pires êtres humains que ce pays ait connu.» Le président américain souhaite se venger de tous ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues durant ses campagnes.

Dernièrement, il a mis publiquement la pression sur le ministère de la Justice, de quoi inquiéter sur la séparation des pouvoirs.