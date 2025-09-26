«JUSTICE EN AMERIQUE !» : Donald Trump salue l'inculpation de l'ancien directeur du FBI James Comey

«JUSTICE EN AMERIQUE !», a écrit sur Truth Social le président américain Donald Trump qui a salué l'inculpation de l'ancien directeur du FBI James Comey.

Une victoire pour le locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump a salué jeudi sur son réseau Truth Social l'inculpation de l'ancien directeur de la police fédérale James Comey.

«JUSTICE EN AMERIQUE !», a écrit Donald Trump, qui avait publiquement appelé la justice à sévir contre James Comey et d'autres personnalités, décrivant l'ancien chef du FBI, qu'il avait limogé en 2017 pendant son premier mandat, comme «l'un des pires êtres humains que ce pays ait connu».

poursuivi pour fausse déclaration et entrave à la justice

«Aujourd'hui, un grand jury fédéral (une commission de citoyens investie de pouvoirs d'enquête) a inculpé l'ancien directeur du FBI, James Comey, d'infractions graves liées à la divulgation d'informations sensibles», a de son côté annoncé le ministère de la Justice dans un communiqué.

L'ancien chef de la police fédérale, âgé de 64 ans, est poursuivi pour fausse déclaration et entrave à la justice «en relation avec son témoignage oral devant la commission judiciaire du Sénat américain» en 2020, selon le ministère, précisant qu'il encourait jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.