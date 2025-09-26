Meta met en place un abonnement payant sans publicité au Royaume-Uni

Le géant américain Meta a annoncé le lancement d'abonnements payants sans publicité au Royaume-Uni sur ses plateformes Facebook et Instagram pour se mettre en conformité avec la législation.

Les utilisateurs d'Instagram et Facebook résidant au Royaume-Uni pourront désormais avoir accès a ces plateformes gratuitement tout en acceptant des publicités personnalisées, ou souscrire un abonnement pour ne plus voir de publicités. L'abonnement coûtera 2,99 livres (3,42 euros) par mois via les navigateurs web ou 3,99 livres (4,57 euros) sur les applications mobiles, soit moins que les abonnements dans l'UE, proposés à partir de 5,99 euros par mois.

Meta critique l'Union européenne

«Dans les prochaines semaines, en réponse aux récentes directives réglementaires du Royaume-Uni et après d'étroites consultations» avec le régulateur britannique de la protection des données (ICO), «nous proposerons au Royaume-Uni un abonnement permettant de supprimer les publicités», peut-on lire dans le communiqué de Meta. L'ICO britannique s’est félicité d'avoir obtenu un prix «considérablement réduit» par rapport aux propositions initiales du groupe américain, et presque deux fois inférieur à celui des utilisateurs de l'UE.

Meta avait instauré cet abonnement sans publicité dans l'UE fin 2023 pour se mettre en conformité avec les règles européennes sur le traitement des données personnelles, qui lui ont déjà valu plusieurs condamnations et amendes. Meta a en parallèle critiqué dans son communiqué les «exigences excessives» dans l'UE, où il a dû mettre en place une option supplémentaire avec des publicités «moins personnalisées».