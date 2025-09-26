Nucléaire : Téhéran et Moscou signent un accord à 25 milliards de dollars pour la construction de quatre centrales nucléaires

La Russie va construire quatre centrales nucléaires en Iran pour une valeur de 25 milliards de dollars.

L'Iran et son allié la Russie ont signé un contrat valorisé à 25 milliards de dollars pour la construction de quatre centrales nucléaires dans le sud de l'Iran, a annoncé vendredi la télévision iranienne. «Un accord pour la construction de quatre centrales nucléaires d'une valeur de 25 milliards de dollars à Sirik, dans la province du Hormozgan (sud), a été signé entre la société Iran Hormoz et Rosatom», a indiqué la télévision d'État. La capacité de chacune des futures centrales est d'environ 1.255 MW d'électricité, selon l'agence de presse officielle Irna.

Ces quatre centrales viendront compléter le parc nucléaire civil de l’Iran qui est composé d’une seule centrale nucléaire fonctionnelle (Bouchehr). D’une capacité de production de 1.000 mégawatts, elle ne représente qu'une fraction des besoins électriques du pays.

En dépit d'importantes réserves d'hydrocarbures, l'Iran est régulièrement touché par des coupures de courant. Le nucléaire est perçu comme une des solutions aux pénuries d'énergie.

Un programme nucléaire encadré

Cet accord intervient en plein bras de fer entre l'Iran et les pays occidentaux autour de son programme nucléaire. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont posé à l'Iran des conditions pour encadrer son programme nucléaire. La date butoir expire samedi à minuit. À défaut d'accord, un retour des sanctions de l'ONU contre l'Iran semble inévitable. Les pays occidentaux, États-Unis en tête, et Israël, ennemi juré du pouvoir iranien, soupçonnent de longue date Téhéran de vouloir se doter de la bombe atomique.

L'Iran se défend vigoureusement d'avoir de telles ambitions militaires mais insiste sur son droit au nucléaire pour des besoins civils. En juin, Israël a mené une attaque sans précédent contre l'Iran, visant notamment plusieurs sites nucléaires, avec le soutien des Etats-Unis, mais les installations à Bouchehr n'avaient pas été ciblées.