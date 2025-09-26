Pollution des eaux : ibuprofène, diclofénac, acide trifluoracétique... Voici les nouvelles substances dans le viseur de Bruxelles

Après avoir trouvé un accord mardi soir à Bruxelles afin de lutter contre la pollution des eaux, les eurodéputés et Etats membres doivent encore faire valider cette loi par le Parlement. Voici les polluants ciblés par cet accord.

Un accord pour assainir les eaux. Les eurodéputés et les Etats membres ont trouvé un accord mardi 23 septembre au soir à Bruxelles pour mieux lutter contre la pollution des cours d'eau et des nappes phréatiques en Europe, en contrôlant une série de «polluants éternels» (PFAS).

Même si cette loi doit encore être approuvée par le Parlement avant sa transposition dans les pays européens avant la fin 2027, elle présente une liste de substances controversées présentes dans les eaux en Europe, a rapporté l'AFP.

25 PFAS à surveiller dans les cours d'eau

Dans les cours d'eau, elle ajoute à la liste des produits polluants à contrôler en priorité 25 PFAS, ces substances chimiques persistantes extrêmement difficiles à éliminer, d'où le nom «polluants éternels».

Parmi ces 25 PFAS, l'acide trifluoroacétique (TFA), très fréquemment utilisé en chimie organique, est soluble dans l'eau et ainsi difficile à éliminer. On le retrouve notamment dans les eaux de surface.

De plus, cette loi prévoit une norme globale pour les pesticides dans les eaux de surface fixée à 0,2 microgramme par litre, couvrant les substances déjà répertoriées, auxquelles s’ajoute aussi le bisphénol A. Les substances pharmaceutiques polluantes et détectées dans les eaux, à l'instar du diclofénac ou de l’ibuprofen, seront mieux surveillées.

Surveillance de 20 nouveaux PFAS dans les nappes phréatiques

Pour les nappes phréatiques, le texte européen promet une surveillance élargie de 20 PFAS. Il reprend sur ce volet une autre loi consacrée à l'eau potable et qui prévoit à partir de 2026 un seuil maximum de 0,1 microgramme par litre pour la concentration additionnée de 20 polluants éternels «considérés comme préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine».

Utilisés dans de nombreux objets (textiles, emballages alimentaires, ustensiles de cuisine, cosmétiques...) pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou leur résistance à la chaleur, les PFAS peuvent avoir des effets délétères sur la santé : augmentation du taux de cholestérol, cancers, ou encore effets sur la fertilité et le développement des fœtus.

Les eaux de surface en Europe dans un «état critique»

Avec cet accord, «nous faisons un grand pas en avant pour limiter la pollution de l'eau par les PFAS, les pesticides et d'autres produits chimiques dangereux», a assuré la commissaire européenne en charge de l'environnement, Jessika Roswall.

We have a deal!

Today’s agreement is a big step towards cleaner water for all Europeans. Restricting PFAS, pesticides and hazardous chemicals will boost health, protect nature and strengthen our economy.

Clean water is key to resilience. — Jessika Roswall (@JessikaRoswall) September 23, 2025

Début février, un rapport de la Commission européenne soulignait «l'état critique» des eaux de surface en Europe - lacs, rivières, fleuves - dont seulement 26,8% étaient dans un bon état chimique en 2021 contre 33,5% en 2015. Cette étude pointait une large contamination par le mercure et d'autres polluants toxiques dans les cours d'eau. Pour l'eau potable, les nappes phréatiques connaissent en revanche une légère amélioration: 86% des masses d'eau souterraines étaient en bon état chimique en 2021 contre 82,2% en 2015.