Royaume-Uni : ils creusent dans leur jardin et découvrent un véritable trésor

Un couple britannique a découvert 71 pièces d’or enfouies dans son jardin de Milford-on-Sea, certaines datant du XVe siècle. Ce trésor inattendu, mis au jour en pleine crise du Covid, sera mis aux enchères le 5 novembre en Suisse.

Une corvée qui s'est transformée en chasse au trésor. Alors qu'il était en train de désherber son jardin pendant le Covid, un couple de Britanniques a découvert des pièces d’or datant de plusieurs siècles enfouies sur sa propriété. Ce trésor insoupçonné, qui y avait été caché il y a 500 ans, sera mis aux enchères le 5 novembre prochain, en Suisse.

Si les quinquagénaires à l'origine de cette trouvaille inespérée ont tenu à garder l'anonymat afin d'éviter d'attirer des chasseurs de trésor autour de chez eux, la presse anglaise relate que les faits se sont produits dans la commune de Milford-on-Sea, près de Southampton (Royaume-Uni).

fouilles archéologiques

C'est en 2020, alors que la crise du Covid-19 battait son plein, que les pièces d'or ont été mises au jour. En désherbant leur jardin, le couple a extrait des disques circulaires de la terre argileuse. «Ils les ont lavés et ont compris qu’il s’agissait de pièces d’or», détaille David Guest, le commissaire-priseur chargé de la vente. Intrigués, ils ont continué leurs recherches, avant de découvrir pas moins de 64 pièces au même endroit.

Alertées, les autorités ont lancé des fouilles archéologiques qui ont permis de découvrir sept pièces supplémentaires, soit 71 pièces au total. Et si la plupart datent du XVIᵉ siècle, certaines remontent aux années 1420.

Le trésor, enfoui à proximité du prieuré historique de Christchurch, pourrait avoir être caché par un riche marchand ou encore par un homme d’Église. Théoriquement, un musée britannique aurait pu exercer son droit de préemption... sauf que la crise sanitaire a annulé toute possibilité de transaction. Par conséquent, le trésor a été restitué au couple, propriétaire du terrain, qui en conserve l'intégralité, conformément à la loi britannique.

Cinq ans après cette découverte, la famille s’apprête à vendre le butin aux enchères, le 5 novembre en Suisse, pour une valeur estimée à 265.000 euros, avec la possibilité d’une surprise lors de la vente. Une de plus.