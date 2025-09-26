Toute l’actu en direct 24h/24
Typhon Ragasa : les images insolites de passants qui pêchent en pleine rue à Macao (vidéo)

Ces images prêtent à sourire mais le typhon a provoqué de véritables dégradations dans la région. ©Pheonix TVHK / X
Par CNEWS
A Macao, dans le sud de la Chine, des passants ont pêché des poissons dans la rue, à mains nues, après le passage du typhon Ragasa.

Des images insolites. A Macao, en Chine, des habitants munis de sacs, de seaux ou à mains nues ont pêché en pleine rue. Entre vents violents et fortes pluies, de nombreux poissons ont été attirés vers l'intérieur des terres en conséquence du typhon Ragasa, qui a fortement touché Taiwan, Hong Kong mais aussi la Chine.

Ces images prêtent à sourire mais le typhon a provoqué de véritables dégradations dans la région. Des centaines de milliers d'habitants du sud de la Chine ont commencé à nettoyer les dégâts causés par le puissant typhon Ragasa qui a laissé derrière lui arbres et panneaux arrachés. 

Le phénomène climatique, classé comme la tempête la plus forte jamais enregistrée dans le nord-ouest du Pacifique cette année, s'est abattu en milieu de semaine sur la province du Guangdong (sud-est de la Chine), où vivent des dizaines de millions d'habitants, avec des vents atteignant 145 km/h, après avoir balayé Hong Kong et fait plus d'une dizaine de morts à Taïwan.

