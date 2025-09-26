Typhon Ragasa : les images insolites de passants qui pêchent en pleine rue à Macao (vidéo)

A Macao, dans le sud de la Chine, des passants ont pêché des poissons dans la rue, à mains nues, après le passage du typhon Ragasa.

Des images insolites. A Macao, en Chine, des habitants munis de sacs, de seaux ou à mains nues ont pêché en pleine rue. Entre vents violents et fortes pluies, de nombreux poissons ont été attirés vers l'intérieur des terres en conséquence du typhon Ragasa, qui a fortement touché Taiwan, Hong Kong mais aussi la Chine.

Video from social media shows Macao residents hitting the flooded streets after Super Typhoon Ragasa… nets and bags in hand, ready to catch fish swept inland! 🤣 pic.twitter.com/FTwQmUGBvW — PhoenixTVHK (@PhoenixTVHK) September 24, 2025

Ces images prêtent à sourire mais le typhon a provoqué de véritables dégradations dans la région. Des centaines de milliers d'habitants du sud de la Chine ont commencé à nettoyer les dégâts causés par le puissant typhon Ragasa qui a laissé derrière lui arbres et panneaux arrachés.

Le phénomène climatique, classé comme la tempête la plus forte jamais enregistrée dans le nord-ouest du Pacifique cette année, s'est abattu en milieu de semaine sur la province du Guangdong (sud-est de la Chine), où vivent des dizaines de millions d'habitants, avec des vents atteignant 145 km/h, après avoir balayé Hong Kong et fait plus d'une dizaine de morts à Taïwan.