Art : considéré comme une copie par plusieurs musées, l'IA révèle que ce tableau est en réalité une véritable toile du Caravage

Une intelligence artificielle a révélé que le tableau «Le Joueur de luth», ancienne propriété du troisième duc de Beaufort, serait un original du célèbre peintre italien Caravage.

Longtemps considérée comme une simple copie par plusieurs musées, le «Joueur de luth», toile acquise par le troisième duc de Beaufort au XVIIIe siècle, serait en réalité une œuvre authentique du peintre italien Caravage, selon une intelligence artificielle.

L'étude, menée par Art Recognition, spécialiste suisse de l'authentification d'œuvres d'art, est basée sur un système d'IA permettant de certifier une œuvre d'art en se basant uniquement sur une photographie de celle-ci. Elle a ainsi montré une probabilité d'authenticité de 85,7 % pour le tableau peint entre 1595 et 1596, un résultat «très élevé» selon le Dr Carina Popovici, directrice de l'enquête.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, de son vrai nom, est reconnu comme un révolutionnaire en raison de sa maîtrise du clair-obscur et du réalisme de ses compositions. Ses peintures sont si rares que lorsque l'une d'entre elles fut découverte en 2019, elle a été estimée à environ 96 millions de livres sterling (près de 110 millions d'euros).

Trois versions d'un même tableau

Alors qu'il vivait sans le sou dans les rues de Rome (Italie) en 1595 ou 1596, l'artiste fut hébergé par celui qui deviendra son principal mécène, le cardinal Francesco Maria del Monte, pour qui il a peint une seconde version du «Joueur de luth». Ce dernier fit partie des cinq œuvres achetées par le futur cardinal Antonio Barberini à la fin des années 1620.

Un siècle plus tard, l'œuvre passa aux mains du troisième duc de Beaufort, propriétaire de la Badminton House, un château britannique. Sotheby's, maison de vente aux enchères d'œuvres d'art et d'objets de collection, l'a ensuite vendu comme une copie «d'après Caravage» pour 750 livres sterling (environ 859 euros) en 1969.

Plus de trois décennies après, l'historien de l'art britannique Clovis Whitfield, spécialiste des maîtres anciens italiens, l'a acquis pour environ 71.000 livres sterling (81.650 euros) auprès de d'Alfred Bader, un collectionneur décédé en 2016.

Il existe deux autres versions de ce tableau, l'une conservée au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg (Russie) et l'autre dans la collection Wildenstein, représentant une femme plutôt qu'un jeune homme. Elle a été exposée au Metropolitan Museum of Art de New York (États-Unis) entre 1990 et 2013.

La peinture prochainement exposée ?

Keith Christiansen, alors responsable des peintures européennes de l'institution, avait affirmé que leur version était des originaux et celle du duc une copie.

Pourtant, l'analyse d'Art Recognition a conclu que la version de Wildenstein n'était pas authentique. Selon David Van Edwards, éminent luthier, l'instrument de cette peinture présente de «nombreux défauts», contrairement aux autres tableaux.

Clovis Whitfield souhaite désormais que sa version du tableau, actuellement à Londres, rejoigne une collection publique, à l'instar de National Gallery.