«Benjamin Netanyahou a souligné la méconnaissance totale du Moyen-Orient des dirigeants qui ont offert un Etat à des terroristes», avance Pierre Rehov

«Benjamin Netanyahou a souligné la méconnaissance totale du Moyen-Orient des dirigeants qui ont offert un Etat à des terroristes», a avancé le reporter franco-israélien Pierre Rehov, ce samedi sur CNEWS, en réaction au discours du Premier ministre israélien à la tribune de l'ONU. «Des gens comme le président Macron se livrent à des pirouettes sur le dos des juifs et d'Israël», a-t-il ajouté.