Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Benjamin Netanyahou a souligné la méconnaissance totale du Moyen-Orient des dirigeants qui ont offert un Etat à des terroristes», avance Pierre Rehov

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Benjamin Netanyahou a souligné la méconnaissance totale du Moyen-Orient des dirigeants qui ont offert un Etat à des terroristes», a avancé le reporter franco-israélien Pierre Rehov, ce samedi sur CNEWS, en réaction au discours du Premier ministre israélien à la tribune de l'ONU. «Des gens comme le président Macron se livrent à des pirouettes sur le dos des juifs et d'Israël», a-t-il ajouté.

IsraëlPalestineBenjamin Netanyahou

À suivre aussi

Discours de Benjamin Netanyahou à l'ONU : «Vous n'avez pas fait quelque chose de juste, vous avez fait quelque chose de mal», déplore le Premier ministre israélien
Discours de Benjamin Netanyahou à l'ONU : le Premier ministre israélien hué lors de son arrivée
Eurovision 2026 : l'Union Européenne de Radio-Télévision se prononcera sur l’exclusion d’Israël lors d’un vote en novembre

Ailleurs sur le web

Dernières actualités