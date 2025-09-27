Charles III rencontrera le Pape Léon XIV dans le cadre de l'Année jubilaire

Charles III assistera au jubilé célébré par le pape Léon XIV et marquera ainsi, avec la reine Camilla, l’Année sainte de l’Église catholique. Cet événement, organisé tous les 25 ans, attire des millions de pèlerins au Vatican.

Ce sera leur première rencontre. Le palais de Buckingham a confirmé la venue du roi Charles III au Saint-Siège à l’occasion des célébrations de l’Année jubilaire. Chef de l’Église d’Angleterre, le souverain britannique et son épouse s’y rendront fin octobre.

Le pape Léon XIV conduit depuis plusieurs mois cette «Année Sainte», un temps fort spirituel organisé tous les 25 ans, qui rassemble des fidèles venus du monde entier. Charles III et la reine Camilla effectueront ainsi leur première visite d’État au Vatican dans un «moment spécial» pour l’Église catholique.

«La visite célébrera également le travail œcuménique de l’Église d’Angleterre et de l’Église catholique, reflétant le thème de l’Année jubilaire : marcher ensemble en tant que “pèlerins de l’espoir”», précise le palais dans un communiqué.

Charles, familier des papes… la royauté beaucoup moins

Si Charles n’a jamais rencontré Léon XIV, l’ancien prince de Galles est un habitué des rencontres papales. Peu avant sa mort en avril, il avait notamment apporté son soutien au pape François lors d’une visite privée. Auparavant, il s’était rendu cinq fois au Vatican et avait rencontré, en plus du pape François, deux autres papes : Benoît XVI et Jean-Paul II.

Les visites d’État, en revanche, restent rares dans l’histoire moderne du Royaume-Uni. Comme le rappelle la Catholic News Agency, les monarques britanniques ne se sont rendus au Saint-Siège qu’à de très rares occasions au cours du dernier siècle. La reine Élisabeth II avait rencontré Jean-Paul II en octobre 1980, soit près de soixante-dix ans après l’entrevue entre Édouard VII et Léon XIII en avril 1903. Les relations diplomatiques complètes entre Londres et le Vatican n’ont d’ailleurs été établies qu’en 1982, lors de la visite de Jean-Paul II au Royaume-Uni.

La reine Élisabeth avait de nouveau rencontré Jean-Paul II lors d’une visite d’État en 2000. Elle s’était également entretenue avec Jean XXIII en mai 1961 et avec François en avril 2014, mais dans le cadre de visites non officielles.

Ce déplacement au Saint-Siège revêt donc un caractère particulier, d’autant que les voyages du roi se sont faits rares ces derniers mois. Atteint d’un cancer, Charles limite en effet ses déplacements à l’étranger. Âgé de 76 ans, il a effectué une visite d’État de trois jours en Italie en avril, puis un déplacement au Canada les 26 et 27 mai derniers. Son agenda international est considérablement allégé.