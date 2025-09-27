«Des actions téméraires et incendiaires» : les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien après sa participation à une manifestation pro-palestinienne

Le visa américain du président colombien Gustavo Petro a été révoqué à la suite de sa participation à une manifestation en soutien à la Palestine, organisée devant le siège de l'ONU à New York (États-Unis), vendredi 26 septembre.

Une sanction sans appel. Le département d'État américain a annoncé, vendredi 26 septembre, la révocation du visa du chef d'Etat colombien Gustavo Petro en raison de sa présence durant une manifestation pro-palestinienne devant le siège des Nations unies à New York (États-Unis).

«Plus tôt dans la journée, le président colombien se tenait dans une rue de New York et a exhorté les soldats américains à désobéir aux ordres et à inciter à la violence. Nous allons révoquer le visa de Petro en raison de ses actes imprudents et incendiaires», a écrit le département d'Etat américain sur le réseau social X.

Le premier chef d'État de gauche de l'histoire de la Colombie a partagé sur son compte une vidéo de lui s'adressant à des milliers de manifestants. Il a notamment affirmé que son pays prévoit de soumettre une résolution à l'ONU afin de créer une «armée de sauvetage du monde qui aura pour première tâche de libérer la Palestine».

«Désobéissez aux ordres de Trump !»

En outre, Gustavo Petro a exhorté les «nations du monde» à envoyer des soldats pour «cette grande armée», qui doit «être plus grande que celle des États-Unis» pour faire «respecter les ordres de la justice internationale».

«C'est pourquoi, depuis New York, je demande à tous les soldats de l'armée américaine de ne pas pointer leurs fusils sur l'humanité. Désobéissez aux ordres de Trump ! Obéissez aux ordres de l'humanité ! [...] L'histoire de l'humanité nous a montré pendant des millénaires que, si la diplomatie s'épuise, nous devons passer à une autre phase de la lutte», a-t-il martelé en espagnol, avec un traducteur relayant ensuite ses propos.

Le chef d'État, qui possède également la nationalité italienne, lui permettant en principe de se rendre sur le sol américain sans visa, se trouvait vendredi soir à bord d'un avion pour Bogota, selon la présidence colombienne.

Son ministre de l'Intérieur, Armando Benedetti, a écrit sur X vendredi soir que le visa du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait dû être révoqué plutôt que celui de Gustavo Petro. «Mais puisque l'empire le protège, il s'en prend au seul président qui a été capable de lui dire la vérité en face», a-t-il ajouté.

Une relation diplomatique sous tension

Alliés historiques, la Colombie et les Etats-Unis ont vu leur relation se dégrader depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier dernier. Mardi, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, le dirigeant colombien a appelé au lancement d'une «procédure pénale» contre son homologue américain concernant les frappes américaines meurtrières contre des présumés bateaux de trafic de drogue dans les Caraïbes.

Le président colombien a déclaré que plus d'une douzaine de «pauvres jeunes» non armés ont péri dans les frappes. Toutefois, Washington a soutenu que ces actions s'inscrivent dans le cadre d'une opération antidrogue américaine près des côtes vénézuéliennes, accusant le président du pays de diriger un cartel.

En outre, la semaine dernière, l'administration Trump a révoqué la certification de la Colombie comme allié dans la lutte antidrogue, sans toutefois imposer de sanctions économiques.

Bien que le siège new-yorkais de l'organisation bénéficie de l'extraterritorialité, les dirigeants mondiaux doivent néanmoins transiter par le territoire américain pour participer à l'assemblée générale annuelle.

Dans le passé, les États-Unis ont délivré des visas à plusieurs leaders hostiles comme Fidel Castro, Mouammar Kadhafi, ou encore les présidents vénézuéliens Hugo Chavez et Nicolas Maduro.

Cette année, Washington a autorisé la présence du président iranien Massoud Pezeshkian, mais a refusé un visa au président palestinien Mahmoud Abbas, qui a dû s'exprimer par visioconférence.