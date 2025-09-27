Etats-Unis : Donald Trump ordonne le déploiement de l’armée à Portland et «l'usage de la force si nécessaire»

Dans le cadre de sa lutte contre la criminalité dans les métropoles démocrates, Donald Trump a autorisé ce samedi le déploiement de l'armée dans la ville de Portland (Etats-Unis). La plus grande métropole de l’État de l’Oregon connaît depuis plusieurs mois des manifestations contre la police de l'immigration.

Après Washington, Los Angeles et Memphis, c'est au tour de Portland d'être dans le viseur de Donald Trump. Ce samedi, le 47e président des États-Unis a ordonné le déploiement de «toutes les forces armées nécessaires» dans la plus grande métropole de l’État de l’Oregon, au nord-ouest du pays.

«J’ordonne au ministre de la Défense, Pete Hegseth, de déployer toutes les troupes nécessaires pour protéger Portland ravagé par la guerre, et nos installations de ICE (la police de l’immigration, ndlr) assiégées par des Antifa et d’autres terroristes intérieurs», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. «J'autorise aussi l'usage de la force maximale si nécessaire», a-t-il ajouté alors qu'il avait menacé début septembre d'envoyer la garde nationale dans cette ville, démocrate également.

En effet, plusieurs manifestations et actions contre des agents de la police de l'immigration ont éclos à travers le pays, notamment dans des villes dites «sanctuaires», comme Portland, qui protègent les migrants en situation irrégulière menacés d'expulsion. Le maire de Porland, Keith Wilson, a déclaré vendredi avoir constaté l’arrivée massive dans sa ville d’agents fédéraux. «Nous n’avons pas sollicité leur venue», a-t-il déclaré, qualifiant l’augmentation du nombre d’agents de «grand spectacle».

Une quatrième ville démocrate concernée

Donald Trump duplique ainsi ce qu’il a déjà appliqué ces dernières semaines à Los Angeles, Washington D.C, ou encore Memphis dans le Tennessee. Justifiant à chaque fois cette nécessité par «la criminalité» qui sévit selon lui dans ces villes. Le président républicain a affirmé il y a quelques jours que le déploiement de la Garde nationale dans la capitale Washington, mais aussi à Los Angeles avant elle, a aidé face à la criminalité des immigrés.

Lundi, le président américain a signé un décret classant le mouvement «Antifa», qui rassemble des groupes se réclamant de l'antifascisme, comme «organisation terroriste».