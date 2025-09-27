Face à la Russie, l’Union européenne met son projet de mur anti-drones en route

Les ministres de la Défense d’une dizaine d’Etats européens se sont rassemblés ce vendredi pour évoquer la création d'un mur anti-drones à leurs frontières. Une solution proposée par Ursula von der Leyen après l’incursion d’appareils russes dans l’espace aérien des Vingt-sept.

Une priorité immédiate selon Andrius Kubilius. En déplacement en Finlande, le commissaire européen à la défense et une dizaine d’Etats membres de l’Union européenne se sont rassemblés pour une réunion en ligne au sujet de la création d'un mur de défense anti-drones.

Cette idée, qui avait été proposée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour contrer la menace russe sur le flanc est après l’incursion de drones russes dans l’espace aérien de la Pologne, de la Roumanie et du Danemark, a poussé les dirigeants à mettre un coup d’accélérateur au projet.

La protection du flanc est de l'UE en jeu

Pour l’heure, ce dernier a rassemblé la Bulgarie, le Danemark, la Hongrie, la Lettonie, l’Estonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Finlande et la Pologne, ainsi que l'Otan et l’Ukraine, compte tenu de l'expertise technologique que le pays a développé en matière de drones depuis le début du conflit.

«Le but, c'est de protéger l'ensemble des pays du flancs est contre toute attaque de la Russie, y compris des attaques de drones. Cela représente une zone considérable, puisqu'il y a 2.500 kilomètres de frontière terrestre, et quasiment autant», en mer, a expliqué le général Bruno Clermont à CNEWS.

Objectif : détection et interception

Pour Andrius Kubilius, l’objectif de ce dispositif est de mieux détecter pour pouvoir intercepter, voire détruire les drones. Le dirigeant a en effet évoqué une utilisation trop coûteuse de missiles sur le long terme pour viser ces appareils volants.

«On peut utiliser les hélicoptères et les avions de chasse, mais se pose la question du coût ! Si vous lancez un missile depuis votre avion de chasse pour tirer sur un drone, vous utilisez un missile qui vaut peut-être disons un million contre un drone qui en vaut 10.000 », a-t-il rappelé.

D’ailleurs, la question du financement d’une telle opération a rapidement été mise sur la table. Selon la Commission, elle pourrait être honorée grâce aux 150 milliards d'euros de prêts octroyés aux Vingt-Sept dans le cadre du plan Sécurité pour l’action en Europe (SAFE). «Mais financièrement, cela semble être hors de portée des budgets des pays de l'UE», a estimé le général Bruno Clermont sur CNEWS.