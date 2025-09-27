«J'ai fait mon devoir» : un homme avoue à la télévision avoir tué et enterré ses parents

Un homme de 53 ans a avoué à la télévision américaine jeudi 25 septembre avoir tué ses parents qui étaient «en détresse» et «en déclin», avant de les enterrer dans le jardin du domicile familial. Une annonce sidérante qui a conduit les autorités à l’inculper de deux chefs d’accusation de meurtre.

Des aveux glaçants. Ce jeudi, à l’antenne de la chaîne américaine WRGB Albany, Laurent Kraus, 53 ans, a admis le plus sereinement du monde avoir étranglé ses parents. Après ses aveux, la police a déterré des restes humains dans le jardin de la maison familiale d’Albany, dans l’Etat de New York. Le couple avait été aperçu pour la dernière fois il y a huit ans, avant de disparaître sans laisser de traces. Leur fils a expliqué avoir agi par «miséricorde», «préoccupé par leur détresse» physique en raison de leur âge.

«Je les ai enterrés dans leur propriété», a assuré Lorenz Kraus sur le plateau de WRGB Albany, confirmant que les corps de ses parents étaient enterrés derrière son domicile d’Albany. Le quinquagénaire a ensuite expliqué avoir étranglé son père de ses mains et utilisé une corde pour faire de même avec sa mère.

«Après la mort de mon père, ma mère a posé sa tête sur sa poitrine, et quelques heures plus tard, je l’ai achevée», a-t-il assumé, précisant avoir enterré les corps quelques jours plus tard.

C’est après l’interview que la police a arrêté Lorenz Kraus, devant les studios de WRGB. S’il a tenté d’invoquer son droit constitutionnel contre l’auto-incrimination, il est inculpé de deux chefs d’accusation de meurtre.

«J'ai fait mon devoir envers mes parents»

C’est dans une affaire de crimes financiers présumés que son nom est ressorti, selon le journal local Times Union. L’administration de la sécurité sociale s’est adressée à la police en mai dernier pour vérifier la situation de Franz et Theresia Kraus, les parents du quinquagénaire, âgés respectivement de 92 et 83 ans. En se rendant au domicile, les agents n’avaient trouvé aucune trace du couple, qui percevait des prestations sociales.

Mercredi 24 septembre, les enquêteurs ont trouvé des restes humains alors qu’ils creusaient dans le jardin de la maison d’Albany. Le lendemain, ils en trouvaient de nouveaux. Brendan Cox, chef de la police locale, se disait alors convaincu qu’ils étaient ceux de Franz et Theresia Kraus. Avant de se présenter dans les studios de WRGB Albany, leur fils, Lorenz, avait contacté plusieurs médias. Mais il a décidé d’avouer son meurtre lors de son premier entretien filmé, justifiant son acte comme un élan de miséricorde.

L’homme de 53 ans a avancé que sa mère s’était blessée en traversant une rue et que son père était incapable de conduire depuis une opération de la cataracte. «Ils savaient qu’ils étaient en déclin. J’ai fait mon devoir envers mes parents. Ma préoccupation pour leur détresse était primordiale», a-t-il déclaré, appelant à «élargir la loi afin que les gens puissent faire face à ce genre de problèmes».

Une campagne présidentielle «obscure»

Le fils du couple disparu a comparu devant le tribunal vendredi 26 septembre. Il a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation de meurtre et de dissimulation illicite d’un cadavre et a été placé en détention provisoire, sans possibilité de libération sous caution.

Rebekah Sokol, l’assistante du défenseur public local qui représentait Lorenz Kraus à la barre, a avoué avoir des «inquiétudes très sérieuses» concernant l’interview du présumé coupable à l’antenne de WRGB Albany. «Cela ressemblait à un interrogatoire de police», a-t-elle estimé. Si ses aveux filmés par la chaîne ont été utiles à l’enquête, le procureur local Lee Kindlon a indiqué qu’il avait grandement besoin de témoignages et de preuves matérielles. La police a déjà récupéré les déclarations d’un proche, qui avait appelé le couple en février 2020 pour prendre des nouvelles. Un voisin était également convaincu que Franz et Theresia Kraus avaient quitté les États-Unis, a rapporté le New York Post.

Selon le Times Union, Lorenz Kraus avait obtenu un diplôme en sciences politiques à l’université de Siena, à Loudonville en 2013 et avait été nommé major de promotion. Le Rensselaer Polytechnic Institute, université spécialisée dans les domaines de la science et de la technologie, a confirmé à nos confrères qu’il avait également obtenu un master en administration des affaires en 2009.

Le directeur de la station WRGB Albany Stone Grissom a expliqué qu’il avait personnellement fouillé le fils Kraus pour s’assurer qu’il n’était pas armé après son arrivée pour l’entretien. Un policier en civil se tenait dans le hall d’entrée de la station, a-t-il précisé. Le quinquagénaire était connu pour sa campagne présidentielle «obscure» et son «adhésion aux théories du complot et à l’antisémitisme», a indiqué le Times Union. Une enquête est en cours pour déterminer les mobiles du passage à l'acte de Lorenz Kraus.