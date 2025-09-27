L'Allemagne va autoriser ses forces armées à abattre des drones en cas d'intrusion

Alors que plusieurs drones ont survolé le nord du pays vendredi, l'Allemagne a annoncé ce samedi autoriser à ses forces armées d'abattre ces appareils en cas d'une nouvelle intrusion.

L'Allemagne riposte. Ce samedi, le pays du nord de l'Europe, par la voix de son ministre de l'Intérieur Alexandre Dobrindt, a annoncé qu'il allait prochainement autoriser ses forces armées à abattre des drones en cas d'intrusion sur son territoire. Une annonce qui intervient alors que les survols de drones dans l'espace aérien de l'UE sont devenus un phénomène presque quotidien dernièrement.

Et l'Allemagne, n'a pas échappé à cette nouvelle tendance, eu égard à sa puissance militaire. Vendredi, un essaim d'appareils non identifiés ont été repérés dans le ciel de l’État de Schleswig-Holstein, dans le nord du pays, tout près de la frontière danoise. Une intrusion que l'Allemagne impute à la Russie, et ce, comme l'ensemble des pays européens qui ont esquissé vendredi les contours d'un projet de mur anti-drones.

«Nous sommes engagés dans une course aux armements entre la menace que représentent les drones et les moyens de les contrer. C'est pourquoi nous allons intensifier nos investissements dans cette course, à la fois par l'élaboration d'une nouvelle loi sur la sécurité aérienne et par des moyens financiers, selon le principe : détecter, neutraliser, intercepter», a martelé Alexandre Dobrindt.

Une course à l'armement

Jusqu'ici, les autorités allemandes étaient récalcitrantes à abattre les appareils non identifiés survolant des bases militaires ou des infrastructures, de crainte que les débris causent dégâts ou victimes.

Ces derniers jours, les autorités européennes sont en état d’alerte après des incursions de drones au Danemark, qui ont interrompu le trafic aérien dans différentes parties du pays à plusieurs reprises. Vendredi soir, la principale base militaire du pays scandinave a également été survolée par des engins.

En Norvège voisine, l’armée enquête également sur «d’éventuelles observations de drones» tôt samedi matin près de sa plus grande base militaire, Orland, qui abrite ses avions de combat F-35, a déclaré à l’Agence France-Presse un porte-parole militaire.

Le tabloïd allemand Bild a affirmé ce samedi, citant un rapport officiel, que l'autorisation d'abattre des drones ne serait donnée aux forces armées que dans le cas où ils présenteraient un danger pour des personnes ou des infrastructures d'importance critique.