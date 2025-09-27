Militante recherchée par le FBI et marraine de Tupac : qui était Assata Shakur, qui vient de mourir à Cuba ?

La figure du groupe militant afro-américain des Black Panthers, Assata Shakur, est décédée à l’âge de 78 ans. Le ministère des Affaires étrangères de Cuba, île communiste où elle avait trouvé refuge depuis 40 ans, l’a annoncé dans un communiqué ce vendredi. Recherchée par le FBI depuis 2013, elle était accusée d’avoir tué un policier lors d’émeutes aux États-Unis en 1973.

Assata Shakur a été la toute première femme inscrite sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. De son vrai nom Joanne Deborah Byron, elle est décédée jeudi 25 septembre à l’âge de 78 ans à Cuba, territoire d’exil privilégié par les Américains recherchés par la justice dans leur pays d’origine, dont faisait partie la militante politique afro-américaine.

«La citoyenne américaine Joanne Deborah Byron, alias Assata Shakur, est décédée à La Havane, à Cuba, des suites des problèmes de santé et de son âge avancé», a annoncé le ministère des Affaires étrangères cubain dans un communiqué au lendemain de son décès.

"Part of being a revolutionary is creating a vision that is more humane. That is more fun, too. That is more loving. It's really working to create something beautiful."



- Assata Shakur



La septuagénaire était la tante du rappeur Tupac Shakur, un artiste ayant marqué l’histoire de la discipline, mort en 1996 sous les balles d’une arme de poing. 27 ans après le décès de l'interprète de «Do for love», un suspect a été arrêté en septembre 2023.

Accusée du meurtre d'un policier lors d'émeutes à New York

Assata Shakur avait rejoint le Black Panther Party en 1970, un mouvement révolutionnaire de libération afro-américain qui réclamait le droit à l’autodéfense face à l’Amérique raciste. Un an plus tard, elle s’engageait dans la Black Libération Army, qui se mobilisa dans la «lutte armée» entre 1970 et 1981.

Tout au long de la décennie, elle s’est rapprochée du banditisme : après une altercation avec le client d’un hôtel de Manhattan, elle a reçu une balle dans le ventre et a rapidement été suspectée par les autorités d’être mêlée à une série de braquages. En 1973, elle est accusée du meurtre du policier Werner Foerster lors d’une fusillade. Condamnée à la perpétuité en 1977, elle s’est évadée de la prison d’État du New Jersey en 1979.

En 1984, à l’âge de 37 ans, le dirigeant de la république de Cuba, Fidel Castro, lui a accordé le statut de réfugiée politique. De l’autre côté de la rive du Golfe du Mexique, aux États-Unis, les autorités ont demandé, pendant des décennies, l’extradition d’Assata Shakur. Mais Cuba a toujours refusé de la restituer aux autorités américaines. La Havane considérait la militante comme une «victime de la persécution politique». La principale concernée, elle, a toujours clamé son innocence dans la mort du policier.

En 2013, elle est devenue la première femme inscrite sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. En mai dernier, la police fédérale américaine promettait encore une récompense d'un million de dollars pour sa localisation. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait accusé sur la plate-forme X le «régime cubain» de continuer «d'offrir refuge à des terroristes et à des criminels, y compris à des fugitifs américains».