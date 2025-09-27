Nouveau survol de drones au Danemark, la plus grande base militaire du pays visée

Quelques jours après l’intrusion d’appareils volants dans le ciel du Danemark, des drones à la provenance inconnue ont survolé la plus grande base militaire du pays ce vendredi soir, a annoncé samedi la police.

Un phénomène récurrent et inquiétant. Des drones non identifiés ont été observés au-dessus de la plus grande base militaire du Danemark vendredi soir, a annoncé la police locale. Un incident qui intervient après plusieurs survols d'aéroports dans le pays nordique.

«Je peux confirmer que nous avons eu un incident vers 20h15 qui a duré plusieurs heures», a ainsi déclaré l'officier de police Simon Skelsjaer à l'AFP. «Un ou deux drones ont été observés à l'extérieur et au-dessus de la base aérienne» de Karup a poursuivi ce dernier.

«Nous ne les avons pas abattus», a-t-il ajouté, précisant que la police ne pouvait émettre de commentaire sur l'origine de ces drones. Pour l'heure, elle coopère avec l'armée dans le cadre de son enquête, a-t-il encore indiqué.

Des «attaques hybrides»

La base de Karup partage ses pistes avec l'aéroport de Midtjylland, qui a été brièvement fermé, mais aucun vol n'a été affecté, a indiqué Simon Skelsjaer.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, avait affirmé jeudi que le Danemark avait été victime «d'attaques hybrides» ces derniers jours, faisant référence à une forme de guerre non conventionnelle.

Ces incidents interviennent une semaine après l'annonce par le Danemark de l'acquisition, pour la première fois, d'armes de précision à longue portée pour pouvoir frapper des cibles lointaines, jugeant que la Russie représenterait une menace «pendant des années».