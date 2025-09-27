Nucléaire iranien : quelles sanctions pourraient être rétablies contre Téhéran ?

Après le rejet vendredi par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une proposition visant à prolonger l’allègement des sanctions internationales contre l’Iran, celles-ci pourraient être appliquées dans la nuit de samedi à dimanche si aucun accord n’est trouvé.

Le compte à rebours est lancé. Le Conseil de sécurité de l’Onu a rejeté ce vendredi «un projet de résolution visant à prolonger l’allègement des sanctions internationales dont bénéficie jusqu'ici Téhéran dans le cadre de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien», a annoncé l’organisation sur X.

Par conséquent, si aucun accord n’est trouvé d’ici là entre les membres de l’Onu, dont les Européens qui réclament des gages sur le programme nucléaire iranien et l’Iran, un panel de lourdes sanctions, aussi appelé «snapback», s'appliquera dans la nuit de samedi à dimanche. En voici le détail :

Embargo sur les armes

Les sanctions ciblent les entreprises, les entités et les individus qui contribuent directement ou indirectement au programme nucléaire iranien ou au développement de missiles balistiques, soit parce qu'ils fournissent les équipements nécessaires, le savoir-faire ou le financement.

Pour : 4

Contre : 9

Abstentions : 2 pic.twitter.com/EvRBgDvRSi — ONU Info (@ONUinfo) September 26, 2025

Ainsi, parmi les sanctions, se trouvent un embargo sur les armes conventionnelles avec l'interdiction de toute vente ou transfert à l'Iran.

Les importations et l'exportation ou le transfert de pièces, de biens et technologies liés au programme nucléaire et balistique seront aussi touchés.

Une circulation interdite dans les Etats de l’Onu

Les avoirs d'entités et d'individus à l'étranger appartenant à des personnes ou entités iraniennes liées aux programmes nucléaires seront gelés. De plus, certaines personnes désignées comme parties prenantes aux activités prohibées pourront se voir interdire la circulation internationale (entrée, transit) dans les États membres de l'Onu.

Ces mêmes pays devront aussi restreindre les activités bancaires et financières (fourniture de services, de financements) qui pourraient aider l'Iran dans ses programmes nucléaires ou balistiques. En cas de transgression à ces règles, les dispositions pourraient voir leurs biens bloqués à l'international.

Des mesures propres à l’Union européenne

En application et en extension des résolutions du Conseil de sécurité, l’Union européenne a également décidé de mettre des sanctions propres en place.

L'objectif était alors d'avoir un impact direct sur l'économie iranienne, pour limiter sa prolifération dans le secteur nucléaire. En effet, les Occidentaux redoutent que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, ce que Téhéran a toujours démenti

Le «snapback» réactive des résolutions onusiennes, mais leur mise en œuvre pratique passe par une transposition dans le droit interne des États membres de l'Onu ou de l'Union européenne... Pour l'heure, les détails de cette transposition sur le plan européen et britannique n'ont pas été communiqués.