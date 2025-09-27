Proche-Orient : ce que l'on sait du plan de Donald Trump pour Gaza

En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump a dévoilé son plan de paix pour mettre fin à la guerre à Gaza. Un plan en 21 points présenté à plusieurs dirigeants arabes et musulmans qui vise à terme à instaurer une nouvelle gouvernance sans le Hamas.

21 points pour mettre fin à la guerre. C'est ce que contient le nouveau plan de paix présenté par Donald Trump cette semaine en marge de son discours à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Lors d'une réunion conjointe avec ses homologues arabes et musulmans, dont les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Egypte, le 47e président des États-Unis a voulu donner des gages de confiance aux préoccupations des pays de la région.

Soulignant que son plan «répond aux préoccupations israéliennes et celles de tous les voisins de la région», Donald Trump indiquait vendredi être «pleins d'espoir» et «même confiant». Voici tout ce qu'il faut savoir.

cessez-le-feu permanent et libération de tous les otages

Les principaux points de ce plan en 21 points prévoient dans les grandes lignes un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération des 48 otages israéliens détenus dans le territoire palestinien, un retrait israélien ainsi qu'un afflux d'aide humanitaire, a indiqué à l'AFP une source diplomatique au fait de la réunion.

Selon cette même source, les dirigeants des pays arabes et musulmans ont accueilli favorablement la proposition, tout en appelant lors de la réunion à la fin des opérations militaires israéliennes à Gaza.

une gouvernance sans le Hamas

Pour parvenir à une paix durable, le milliardaire américain a proposé une nouvelle initiative de gouvernance pour Gaza excluant le Hamas, conformément aux positions israéliennes.

Les dirigeants arabes ont insisté sur la nécessité de ne pas entraver la réforme de l’Autorité palestinienne, qui pourrait gouverner Gaza et la Cisjordanie.

Le plan prévoit la création d’une force de sécurité composée de Palestiniens et de troupes venues de pays arabes et musulmans, ainsi qu’un financement régional pour la reconstruction et la gestion de Gaza, selon le site d'information américain Axios.

Les objectifs sont clairs pour Donald Trump : l'armée israélienne doit se retirer progressivement de la bande de Gaza pour laisser place à un dispositif arabo-international.

Annexion de la Cisjordanie

«Cela n'arrivera pas». Donald Trump a affirmé jeudi dans le bureau ovale qu'il ne permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie occupée (depuis 1967). «Non, je ne le permettrai pas», a répété le président américain, qui n'avait pas encore pris publiquement position sur le sujet.

Les dirigeants de la région réclamaient des garanties contre toute annexion.

«Nous sommes pleins d'espoir»

Un communiqué conjoint des pays présents à la réunion a salué l’initiative et souligné «l’importance du leadership de Trump pour mettre fin à la guerre». Le site Axios rapporte que les participants sont repartis «très optimistes» : «Pour la première fois, nous avons eu le sentiment qu’un plan sérieux était sur la table».

«Nous sommes pleins d'espoir, et je dirais même confiants, que dans les jours à venir nous serons en mesure d'annoncer une sorte de percée», assurait l'émissaire américain Steve Witkoff mercredi.

Ce plan ambitieux doit être présenté lundi 29 septembre au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de sa rencontre prévue avec son homologue américain.