Thaïlande : des crues provoquées par les fortes pluies de la mousson font au moins sept morts

Les crues provoquées par les fortes pluies de la mousson ont engendré la mort d'au moins sept personnes, selon un bilan des autorités thaïlandaises publié ce samedi.

Un bilan tragique. D’après les derniers chiffres des autorités thaïlandaises parus ce samedi, sept personnes ont trouvé la mort dans des crues provoquées par les fortes pluies de la mousson, au moment où les secours viennent en aide aux victimes dans le centre du pays.

Plus de 260.000 personnes ont été touchées par des inondations cette semaine dans différentes provinces situées le long du fleuve Chao Phraya, a indiqué le service de prévention et de réduction des catastrophes.

Un phénomène aggravé par le réchauffement climatique

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul s'est donc déplacé ce samedi dans la province d'Ayutthaya, la plus touchée avec quatre morts. Il a ordonné aux autorités de distribuer des kits de survie, d'empiler des sacs de sable et de surveiller les zones à risque de glissements de terrain.

«Nous avons toute une équipe pour aider à soulager la population et nous nous organisons pour répondre à vos besoins», a déclaré le chef du gouvernement aux habitants.

Et les intempéries ne sont pas terminées : le service météorologique a en effet annoncé de fortes pluies pour les prochains jours. Le mois dernier, dans le nord de la Thaïlande, cinq personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans des glissements de terrain et des inondations provoqués par le typhon Kajiki.

Le pays connaît régulièrement de fortes pluies de juin à septembre, mais les experts affirment que le changement climatique d'origine humaine a intensifié les conditions météorologiques extrêmes, rendant les situations de plus en plus imprévisibles.