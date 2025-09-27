«Toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue» : la mise en garde de Sergueï Lavrov à l'Onu

Donald Trump a appelé, dans un volte-face clivant, à abattre les avions russes en cas de violation de l’espace aérien de l’Otan. Une suggestion dénoncée par le ministre russe des Affaires étrangères. Il a mis en garde ce samedi contre toute attaque envers son pays, qui entraînerait une «réponse absolue», a-t-il averti à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU.

La relation chaleureuse que Donald Trump défendait après avoir, en août dernier, déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine en Alaska s’essoufle. Après les incursions d’une vingtaine de drones et de trois avions de combat russes dans le ciel européen ces dernières semaines, les pays de l’Union européenne cherchent à renforcer leur défense à l'Est, aux frontières qui bordent la Russie. À la surprise générale, Donald Trump a appelé, mardi 23 septembre, les pays de l’Otan à abattre les appareils russes violant leur espace aérien. Des suggestions dénoncées par le ministre russe des Affaires étrangères.

«La Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne», a déploré Sergueï Lavrov ce samedi 27 septembre à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU. «La Russie n’a pas et n’a jamais eu de telles intentions. Mais toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Il ne doit pas y avoir de doutes sur ce point», a-t-il martelé.

Des violations de l'espace aérien de l'Otan qui se multiplient

Le 1er septembre, l’Europe tremblait après que l’avion de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était la cible d’un brouillage GPS alors qu’elle se rendait de Varsovie à la ville bulgare de Plovdiv. Ses équipes avaient alors soupçonné la Russie d’ingérence. Par la suite, le ciel européen a été le théâtre d’incursions d’une vingtaine de drone et de trois avions de combat russes en Estonie, en Roumanie, au Danemark ou encore en Pologne.

Vendredi 26 septembre, alors que trois avions de combat russes pénétraient l’espace aérien estonien pendant douze minutes, l’ambassadeur adjoint à l’ONU, Jay Dharmadhikari, dénonçait «la troisième violation de l’espace aérien de l’Union européenne par la Russie en dix jours». «La Russie choisit l’escalade et la provocation», alertait-il auprès de l’AFP. Si les membres de l’UE évoquent déjà la création d’un mur de défense anti-drones à leurs frontières, le président américain a donné un tout autre conseil aux alliés de l’Otan.

Mardi 23 septembre, Donald Trump comparait la Russie à un «tigre de papier» et suggérait que l’Ukraine pouvait gagner la guerre face à l’invasion russe qui débutait en février 2022. Des déclarations surprenantes, notamment parce qu’un mois auparavant, le 47e président américain déroulait le tapis rouge au chef du Kremlin, Vladimir Poutine. «Il y a de nombreux points sur lesquels nous nous sommes accordés», saluait même le locataire de la Maison-Blanche. Mais les violations de l’espace aérien de l’Otan par la Russie ont exaspéré Donald Trump, qui a suggéré aux pays de l’Alliance d’abattre les appareils russes violant leur espace aérien.

De son côté, l’Otan a averti Moscou que l’«escalade» devait cesser et a assuré qu’elle était prête à se défendre par tous les moyens, sans évoquer l’idée d’abattre les avions, comme l'a conseillé le chef de l’Etat américain.